Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. С участием Зинченко. Как Арсенал вырвал победу в суперматче
Англия
06 декабря 2023, 00:53 | Обновлено 06 декабря 2023, 02:24
579
1

ВИДЕО. С участием Зинченко. Как Арсенал вырвал победу в суперматче

«Канониры» одержали победу со счетом 4:3

06 декабря 2023, 00:53 | Обновлено 06 декабря 2023, 02:24
579
1
ВИДЕО. С участием Зинченко. Как Арсенал вырвал победу в суперматче
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 5 декабря, состоялись матчи 15-го тура Английской Премьер-лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Лондонский «Арсенал» в суперматче с «Лутон Таун» победил со счетом 4:3. Результативную атаку «канониров» начал украинский защитник Александр Зинченко, сначала загрузивший мяч со своей половины поля, а затем отдавший предассист на Мартина Эдегора, который и стал автором результативной подачи на Деклана Райса.

Благодаря этой победе «Арсенал» по завершению игрового тура сохранит лидерство в турнирной таблице АПЛ.

ВИДЕО. С участием Зинченко. Как Арсенал вырвал победу в суперматче

По теме:
Лутон Таун – Арсенал – 3:4. Триллер и эмоции Зинченко. Видео голов и обзор
«Не лучшее мое фото». Зинченко прокомментировал драматичный матч Арсенала
ФОТО. Лицо Зинченко завирусилось в социальных сетях после шоу в Лутоне
видео голов и обзор Арсенал Лондон Английская Премьер-лига Александр Зинченко Мартин Эдегор Деклан Райс Лутон Таун чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучший со скамейки. Названа оценка Малиновского за матч с Лацио
Футбол | 06 декабря 2023, 01:45 0
Лучший со скамейки. Названа оценка Малиновского за матч с Лацио
Лучший со скамейки. Названа оценка Малиновского за матч с Лацио

Руслан вместе с «Дженоа» вылетел из Кубка Италии в 1/8 финала

Наставник Жироны назвал имена игроков, которые пропустят дерби с Барселоной
Футбол | 05 декабря 2023, 16:09 1
Наставник Жироны назвал имена игроков, которые пропустят дерби с Барселоной
Наставник Жироны назвал имена игроков, которые пропустят дерби с Барселоной

Игра состоится 10 декабря

Любенович начал революцию? Минай может покинуть 10 игроков
Футбол | 05.12.2023, 20:33
Любенович начал революцию? Минай может покинуть 10 игроков
Любенович начал революцию? Минай может покинуть 10 игроков
ВИДЕО. Есть первый! Роман Яремчук открыл счет забитым голам за Валенсию
Футбол | 05.12.2023, 22:16
ВИДЕО. Есть первый! Роман Яремчук открыл счет забитым голам за Валенсию
ВИДЕО. Есть первый! Роман Яремчук открыл счет забитым голам за Валенсию
Сбежавшая в россию экс-биатлонистка сборной Украины приостановила карьеру
Биатлон | 05.12.2023, 11:41
Сбежавшая в россию экс-биатлонистка сборной Украины приостановила карьеру
Сбежавшая в россию экс-биатлонистка сборной Украины приостановила карьеру
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AndiM
Чого він постійно іпальник криве і волає? 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Скандал Динамо с Минаем, перформанс Мудрика, победа гандболисток на ЧМ
Скандал Динамо с Минаем, перформанс Мудрика, победа гандболисток на ЧМ
04.12.2023, 06:10 14
Футбол
Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
04.12.2023, 18:45 6
Футбол
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
04.12.2023, 07:00 12
Футбол
ВИДЕО. Украинского футболиста удалили за то, что он не мог продолжить игру
ВИДЕО. Украинского футболиста удалили за то, что он не мог продолжить игру
04.12.2023, 19:53 5
Футбол
Лунин – в Реале, Милевский – в Динамо, Квасница – в Жироне?
Лунин – в Реале, Милевский – в Динамо, Квасница – в Жироне?
05.12.2023, 06:27
Другие виды
Источник: Андрей Лунин продлил контракт с Реалом
Источник: Андрей Лунин продлил контракт с Реалом
04.12.2023, 19:08 46
Футбол
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 – впереди. Шахтер подтянулся к лидерам
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 – впереди. Шахтер подтянулся к лидерам
04.12.2023, 15:10 3
Футбол
В Испании назвали стартового вратаря Реала на следующий матч
В Испании назвали стартового вратаря Реала на следующий матч
04.12.2023, 11:40 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем