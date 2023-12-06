Во вторник, 5 декабря, состоялись матчи 15-го тура Английской Премьер-лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Лондонский «Арсенал» в суперматче с «Лутон Таун» победил со счетом 4:3. Результативную атаку «канониров» начал украинский защитник Александр Зинченко, сначала загрузивший мяч со своей половины поля, а затем отдавший предассист на Мартина Эдегора, который и стал автором результативной подачи на Деклана Райса.

Благодаря этой победе «Арсенал» по завершению игрового тура сохранит лидерство в турнирной таблице АПЛ.

ВИДЕО. С участием Зинченко. Как Арсенал вырвал победу в суперматче