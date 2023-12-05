Месси или Роналду? Обнародован рейтинг лучших игроков Ла Лиги 2010-х

Известное британское издание FourFourTwo обнародовало рейтинг лучших игроков чемпионата Испании по футболу 2010-х годов.

Возглавил рейтинг лучший бомбардир в истории каталонской «Барселоны» Лионель Месси, а за ним сразу разместился его извечный соперник португалец Криштиану Роналду. Третье место занял Андрес Иньеста.

Главный тренер «Барселоны» Хави разместился на четвертой строчке списка, а обладатель «Золотого мяча 2022» Карим Бензема – 5-й.

Закрыл десятку лучших звездный бразильский вингер Неймар.

Топ-10 лучших игроков Ла Лиги 2010-х:

Лионель Месси Криштиану Роналду Андрес Иньеста Хави Карим Бензема Серхио Бускетс Лука Модрич Луис Суарес Тони Кроос Неймар

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