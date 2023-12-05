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Испания
05 декабря 2023, 23:11 | Обновлено 05 декабря 2023, 23:21
326
0

Месси или Роналду? Обнародован рейтинг лучших игроков Ла Лиги 2010-х

Британский портал FourFourTwo выпустил свой очередной рейтинг

05 декабря 2023, 23:11 | Обновлено 05 декабря 2023, 23:21
326
0
Месси или Роналду? Обнародован рейтинг лучших игроков Ла Лиги 2010-х
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Криштиану Роналду

Известное британское издание FourFourTwo обнародовало рейтинг лучших игроков чемпионата Испании по футболу 2010-х годов.

Возглавил рейтинг лучший бомбардир в истории каталонской «Барселоны» Лионель Месси, а за ним сразу разместился его извечный соперник португалец Криштиану Роналду. Третье место занял Андрес Иньеста.

Главный тренер «Барселоны» Хави разместился на четвертой строчке списка, а обладатель «Золотого мяча 2022» Карим Бензема – 5-й.

Закрыл десятку лучших звездный бразильский вингер Неймар.

Топ-10 лучших игроков Ла Лиги 2010-х:

  1. Лионель Месси
  2. Криштиану Роналду
  3. Андрес Иньеста
  4. Хави
  5. Карим Бензема
  6. Серхио Бускетс
  7. Лука Модрич
  8. Луис Суарес
  9. Тони Кроос
  10. Неймар

Ранее FourFourTwo обнародовало рейтинг из 100 лучших футболистов ХХІ века.

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Андрес Иньеста Лионель Месси Криштиану Роналду Хави Карим Бензема Серхио Бускетс Лука Модрич Луис Суарес Тони Кроос Неймар рейтинг Барселона Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник FourFourTwo
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