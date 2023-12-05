Месси или Роналду? Обнародован рейтинг лучших игроков Ла Лиги 2010-х
Британский портал FourFourTwo выпустил свой очередной рейтинг
Известное британское издание FourFourTwo обнародовало рейтинг лучших игроков чемпионата Испании по футболу 2010-х годов.
Возглавил рейтинг лучший бомбардир в истории каталонской «Барселоны» Лионель Месси, а за ним сразу разместился его извечный соперник португалец Криштиану Роналду. Третье место занял Андрес Иньеста.
Главный тренер «Барселоны» Хави разместился на четвертой строчке списка, а обладатель «Золотого мяча 2022» Карим Бензема – 5-й.
Закрыл десятку лучших звездный бразильский вингер Неймар.
Топ-10 лучших игроков Ла Лиги 2010-х:
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Андрес Иньеста
- Хави
- Карим Бензема
- Серхио Бускетс
- Лука Модрич
- Луис Суарес
- Тони Кроос
- Неймар
Ранее FourFourTwo обнародовало рейтинг из 100 лучших футболистов ХХІ века.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В последних пяти матчах украинский голкипер трижды сохранил ворота нетронутыми
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – об отечественных стражах ворот зарубежных клубов