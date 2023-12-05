В компании Кейна и Беллингема. Довбик попал в интересный рейтинг новичков

Портал Transfermarkt обнародовал рейтинг новобранцев футбольных клубов топ-5 европейских лиг, набравших наибольшее количество результативных действий.

В списке нашлось место для украинского легионера «Жироны» Артема Довбика, который в этом сезоне за каталонский клуб забил семь голов и отдал пять результативных передач во всех турнирах. Украинец занял шестое место рейтинга.

Лидером рейтинга стал звездный новичок «Баварии» Гарри Кейн, имеющий 23 результативных действия за немецкий клуб. Второе место за игроком «Интера» Маркусом Тюрамом, у которого 14 баллов по системе гол+пас, а закрыл тройку лидеров молодой талант «Реала» Джуд Беллингем – 13 результативных действий.

Топ-10 новичков клубов из пятерки сильнейших европейских лиг по количеству результативных действий:

Гарри Кейн (Бавария) – 23 Маркус Тюрам (Интер) – 14 Джуд Беллингем (Реал) – 13 Лои Опенда (РБ Лейпциг) – 13 Виктор Бонифасе (Байер) – 13 Артем Довбик (Жирона) – 12 Алехандро Гримальдо (Байер) – 12 Йонас Хофманн (Байер) – 12 Хави Симонс (ПСЖ) – 11 Дениз Ундав (Штуттгарт) – 11

Ранее появилась информация, что Довбик является лидером по проценту касаний мяча в штрафной площадке соперника в топ-5 чемпионатах Европы.