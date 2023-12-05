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  4. Полузащитник Динамо рассказал, как когда-то отказал Ливерпулю
Украина. Премьер лига
05 декабря 2023, 20:53 |
1253
0

Полузащитник Динамо рассказал, как когда-то отказал Ливерпулю

Миккель Дуэлунд в свое время мог перейти в английский гранд

05 декабря 2023, 20:53 |
1253
0
Полузащитник Динамо рассказал, как когда-то отказал Ливерпулю
ФК Динамо. Миккель Дуэлунд

Легионер киевского футбольного клуба «Динамо» Миккель Дуэлунд, который сейчас выступает на правах аренды в датском «Орхусе», рассказал, что когда-то отказался от предложения английского «Ливерпуля».

«С молодежной сборной Дании мы играли товарищеский матч против «Ливерпуля U-23». Мы выиграли со счетом 3:1, я сыграл хороший поединок. За несколько дней поступило предложение от «Ливерпуля». Речь шла о тренировках с первой командой, а затем выступления за молодежную команду. Это было хорошее предложение. Но это было время, когда я проходил свой путь становления футболиста основной команды «Митьюлланда», – сказал Дуэлунд.

Ранее датский «Орхус» продлил аренду полузащитника киевского «Динамо» Миккеля Дуэлунда.

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Миккель Дуэлунд Динамо Киев Ливерпуль Орхус
Источник Динамо Киев от Шурика
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