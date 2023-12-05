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Лига наций
05 декабря 2023, 19:45 | Обновлено 05 декабря 2023, 20:00
207
0

ФОТО. Как женская сборная Украины готовилась к матчу против Сербии

Матч последнего тура Лиги наций начнется 5 декабря в 20:00

05 декабря 2023, 19:45 | Обновлено 05 декабря 2023, 20:00
207
0
ФОТО. Как женская сборная Украины готовилась к матчу против Сербии
УАФ

5 декабря женская сборная Украины проведет поединок 6-го тура группового турнира дебютного розыгрыша Лиги наций УЕФА.

Матч 6-го тура Сербия – Украина состоится в сербском городке Стара Пазова на центральном стадионе футбольной базы национальных сборных (Stadion Sports Center of FA of Serbia). Начало игры – в 20:00 по Киеву.

Четыре дня назад подопечные Владимира Пятенко уступили Польше (0:1) и после этого поражения потеряли любые шансы сразиться за место в Лиге А. Чтобы напрямую не вылететь в Лигу С, сине-желтым нужно набирать максимум очков, чтобы не пропустить вперед Грецию и не стать худшей третьей командой в Лиге В.

Лига наций B3. Турнирная таблица

Состав женской сборной Украины

Вратари: Екатерина Самсон («Ворскла» Полтава), Дарья Келюшик («Кривбасс» Кривой Рог), Екатерина Боклач («Марсель», Франция).

Защитники: Екатерина Корсун, Яна Котик, Ирина Подольская (все – «Ворскла» Полтава), Ольга Басанская («Кривбасс» Кривой Рог), Любовь Шматко («Галатасарай», Турция), Яна Деркач («Фомгет», Турция).

Полузащитники: Ирина Майбородина, Надежда Кунина (обе – «Колос» Ковалевка), Анна Петрик, Николь Козлова, Вероника Андрухив (все – «Ворскла» Полтава), Виктория Гирин («Ладомир» Владимир), Даяна Семкив («Кривбасс» Кривой Рог), Тамила Химич, Натия Панцулая, Дарья Апанащенко (все – «Жилстрой-1» Харьков), Яна Малахова («Мура Нона», Словения).

Нападающие: Яна Калинина, Роксолана Кравчук (обе – «Ворскла» Полтава), Инна Глущенко («Ницца», Франция).

Фотогалерея

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Источник Украинская ассоциация футбола
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