ПЯТЕНКО: «Надо побеждать в Сербии, чтобы сохранить прописку в Лиге наций В»

5 декабря женская сборная Украины сыграет в гостях заключительный поединок в Лиге наций В – с Сербией.

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Украины Владимир Пятенко в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился последними новостями из расположения команды:

– В отличие от недавнего пребывания в Польше, в Сербии мои подопечные имеют возможность тренироваться на травяном газоне, единственное, что донимает – в Белграде холодно. Все же, ничего страшного, с хозяйками будем в одинаковых условиях.

Будут ли завтра изменения в стартовом составе по сравнению с поединком с полячками в Сталевой Воле? Думаю, что да, хотя кто выйдет с первых минут станет известно уже в день противостояния. Все же, увидим успеют ли восстановиться те футболистки, у которых есть микротравмы.

Сборная Сербии с Польшей объединяет то, что в каждой линии у них есть лидеры. В частности, у полек есть забивная нападающая Ева Пайор из «Вольфсбурга», старается от нее не отставать и бомбардир из Сербии Йована Дамнянович, защищающая цвета еще одной немецкой команды - «Бавария». В Стальной Воле нам удалось нейтрализовать Пайор, будет очень хорошо, когда завтра с поля уйдет без своего гола и Дамнянович.

Это очень важно, потому что украинки настраиваются на победу, которая крайне необходима для сохранения «прописки» в Лиге наций В.