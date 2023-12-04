Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПЯТЕНКО: «Надо побеждать в Сербии, чтобы сохранить прописку в Лиге наций В»
Сборная УКРАИНЫ
04 декабря 2023, 22:25 |
308
0

ПЯТЕНКО: «Надо побеждать в Сербии, чтобы сохранить прописку в Лиге наций В»

Сборная Украины готовится к важному матчу

04 декабря 2023, 22:25 |
308
0
ПЯТЕНКО: «Надо побеждать в Сербии, чтобы сохранить прописку в Лиге наций В»
УАФ. Владимир Пятенко

5 декабря женская сборная Украины сыграет в гостях заключительный поединок в Лиге наций В – с Сербией.

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Украины Владимир Пятенко в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился последними новостями из расположения команды:

– В отличие от недавнего пребывания в Польше, в Сербии мои подопечные имеют возможность тренироваться на травяном газоне, единственное, что донимает – в Белграде холодно. Все же, ничего страшного, с хозяйками будем в одинаковых условиях.

Будут ли завтра изменения в стартовом составе по сравнению с поединком с полячками в Сталевой Воле? Думаю, что да, хотя кто выйдет с первых минут станет известно уже в день противостояния. Все же, увидим успеют ли восстановиться те футболистки, у которых есть микротравмы.

Сборная Сербии с Польшей объединяет то, что в каждой линии у них есть лидеры. В частности, у полек есть забивная нападающая Ева Пайор из «Вольфсбурга», старается от нее не отставать и бомбардир из Сербии Йована Дамнянович, защищающая цвета еще одной немецкой команды - «Бавария». В Стальной Воле нам удалось нейтрализовать Пайор, будет очень хорошо, когда завтра с поля уйдет без своего гола и Дамнянович.

Это очень важно, потому что украинки настраиваются на победу, которая крайне необходима для сохранения «прописки» в Лиге наций В.

По теме:
Перед матчем с Ворсклой у Руха есть кадровые проблемы
Сербия – Украина. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стало известно, когда Русин вернется в строй после травмы
Владимир Пятенко женская сборная Украины по футболу Лига наций по футболу среди женщин женская сборная Сербии по футболу Сербия - Украина инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зимний, но нескучный футбол. Заря и Рух сыграли вничью
Футбол | 04 декабря 2023, 14:55 10
Зимний, но нескучный футбол. Заря и Рух сыграли вничью
Зимний, но нескучный футбол. Заря и Рух сыграли вничью

Несмотря на состояние поля, команды много атаковали

В Испании назвали стартового вратаря Реала на следующий матч
Футбол | 04 декабря 2023, 11:40 1
В Испании назвали стартового вратаря Реала на следующий матч
В Испании назвали стартового вратаря Реала на следующий матч

Marca сообщает, что Лунин останется на скамейке для запасных

Только баварцы. Названы игроки с наибольшими зарплатами в Бундеслиге
Футбол | 04.12.2023, 21:22
Только баварцы. Названы игроки с наибольшими зарплатами в Бундеслиге
Только баварцы. Названы игроки с наибольшими зарплатами в Бундеслиге
ФОТО. Три красотки. Свитолина, Цуренко и Костюк прогулялись по Монте-Карло
Теннис | 04.12.2023, 04:09
ФОТО. Три красотки. Свитолина, Цуренко и Костюк прогулялись по Монте-Карло
ФОТО. Три красотки. Свитолина, Цуренко и Костюк прогулялись по Монте-Карло
ПОЧЕТТИНО: «Почему пенальти на Мудрике проверяли, а за руку – дали сразу?»
Футбол | 03.12.2023, 23:10
ПОЧЕТТИНО: «Почему пенальти на Мудрике проверяли, а за руку – дали сразу?»
ПОЧЕТТИНО: «Почему пенальти на Мудрике проверяли, а за руку – дали сразу?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу в матче с Валенсией
Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу в матче с Валенсией
02.12.2023, 17:00 21
Футбол
Джима возвращается. Стал известен состав сборной Украины на Хохфильцен
Джима возвращается. Стал известен состав сборной Украины на Хохфильцен
03.12.2023, 16:50 3
Биатлон
Наследник Джоковича. Определен победитель молодежного Итогового турнира
Наследник Джоковича. Определен победитель молодежного Итогового турнира
02.12.2023, 22:05
Теннис
ВИДЕО. Английские комментаторы расхвалили Ярмолюка после невероятного финта
ВИДЕО. Английские комментаторы расхвалили Ярмолюка после невероятного финта
03.12.2023, 07:40 12
Футбол
Скандал в Румынии. Экс-тренер Динамо подрался с собственными футболистами
Скандал в Румынии. Экс-тренер Динамо подрался с собственными футболистами
04.12.2023, 12:36
Футбол
ВИДЕО. Очередной супергол. Малиновский забил во 2-м матче подряд за Дженоа
ВИДЕО. Очередной супергол. Малиновский забил во 2-м матче подряд за Дженоа
02.12.2023, 16:46 4
Футбол
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
04.12.2023, 07:00 12
Футбол
Жеребьевка Евро-2024. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Жеребьевка Евро-2024. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
02.12.2023, 19:50 74
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем