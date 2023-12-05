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  4. Источник: Мюнхенская Бавария проявляет интерес к молодому таланту Жироны
Германия
05 декабря 2023, 19:13 |
1059
0

Источник: Мюнхенская Бавария проявляет интерес к молодому таланту Жироны

Немецкого гранда заинтересовал Арнау Мартинес

05 декабря 2023, 19:13 |
1059
0
Источник: Мюнхенская Бавария проявляет интерес к молодому таланту Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Арнау Мартинес

20-летний испанский защитник Арнау Мартинес может сменить клубную прописку.

К молодому таланту каталонского клуба проявляет интерес мюнхенская «Бавария». Немецкий журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что кроме Мартинеса немецкий клуб интересуется и другими игроками «Жироны».

Арнау Мартинес отыграл в этом сезоне за «Жирону» 10 матчей и результативными действиями не отметился. Transfermarkt оценивает испанца в 15 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что «Милан» рассмотрит возможность трансфера правого защитника «Жироны» Яна Коуту.

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Жирона Бавария трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги трансферы
Источник Twitter
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