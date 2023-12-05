Источник: Мюнхенская Бавария проявляет интерес к молодому таланту Жироны
Немецкого гранда заинтересовал Арнау Мартинес
20-летний испанский защитник Арнау Мартинес может сменить клубную прописку.
К молодому таланту каталонского клуба проявляет интерес мюнхенская «Бавария». Немецкий журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что кроме Мартинеса немецкий клуб интересуется и другими игроками «Жироны».
Арнау Мартинес отыграл в этом сезоне за «Жирону» 10 матчей и результативными действиями не отметился. Transfermarkt оценивает испанца в 15 миллионов евро.
Ранее появилась информация, что «Милан» рассмотрит возможность трансфера правого защитника «Жироны» Яна Коуту.
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