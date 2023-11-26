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  4. Источник: Милан рассмотрит возможность трансфера лидера Жироны
Испания
26 ноября 2023, 17:16 |
4159
0

Источник: Милан рассмотрит возможность трансфера лидера Жироны

Ян Коуту может покинуть империю City Group

26 ноября 2023, 17:16 |
4159
0
Источник: Милан рассмотрит возможность трансфера лидера Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Коуту

Итальянский «Милан» рассмотрит возможность трансфера правого защитника «Жироны» Яна Коуту, сообщает испанское издание Fichajes.

Права на 21-летнего футболиста принадлежат «Манчестер Сити», а за каталонскую команду он выступает на правах аренды. «Россонери» готовы приобрести его в летнее трансферное окно, но достичь договоренности с «горожанами» будет трудно, ведь они видят в нем будущего наследника Кайла Уокера.

В этом сезоне Ла Лиги Ян Коуту сыграл 12 матчей за «Жирону», отметившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами.

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Ян Коуту Жирона Манчестер Сити Милан трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Кайл Уокер
Источник Fichajes.net
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