Источник: Милан рассмотрит возможность трансфера лидера Жироны
Ян Коуту может покинуть империю City Group
Итальянский «Милан» рассмотрит возможность трансфера правого защитника «Жироны» Яна Коуту, сообщает испанское издание Fichajes.
Права на 21-летнего футболиста принадлежат «Манчестер Сити», а за каталонскую команду он выступает на правах аренды. «Россонери» готовы приобрести его в летнее трансферное окно, но достичь договоренности с «горожанами» будет трудно, ведь они видят в нем будущего наследника Кайла Уокера.
В этом сезоне Ла Лиги Ян Коуту сыграл 12 матчей за «Жирону», отметившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами.
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