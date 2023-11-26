Источник: Милан рассмотрит возможность трансфера лидера Жироны

Итальянский «Милан» рассмотрит возможность трансфера правого защитника «Жироны» Яна Коуту, сообщает испанское издание Fichajes.

Права на 21-летнего футболиста принадлежат «Манчестер Сити», а за каталонскую команду он выступает на правах аренды. «Россонери» готовы приобрести его в летнее трансферное окно, но достичь договоренности с «горожанами» будет трудно, ведь они видят в нем будущего наследника Кайла Уокера.

В этом сезоне Ла Лиги Ян Коуту сыграл 12 матчей за «Жирону», отметившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами.