Майка РИЧАРДС: «С Манчестер Сити что-то не так, он уязвим в обороне»

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс после матча с «Тоттенхэмом» (ничья 3:3) подчеркнул проблемы команды Жузепа Гвардиолы в защите:

«В «Манчестер Сити» что-то не так. Они слишком легко допускают контратаки, позволяют себе слишком много индивидуальных ошибок.

В концовках матчей все определяет концентрация. У «Манчестер Сити» есть пробелы в полузащите и защите. Организации в игре недостаточно. Команда проходит период спада.

«Манчестер Сити» уязвим в обороне, и команды больше не боятся атаковать против них».