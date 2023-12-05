Майка РИЧАРДС: «С Манчестер Сити что-то не так, он уязвим в обороне»
Экс-защитник «Манчестер Сити» – о проблемах команды Жузепа Гвардиолы
Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс после матча с «Тоттенхэмом» (ничья 3:3) подчеркнул проблемы команды Жузепа Гвардиолы в защите:
«В «Манчестер Сити» что-то не так. Они слишком легко допускают контратаки, позволяют себе слишком много индивидуальных ошибок.
В концовках матчей все определяет концентрация. У «Манчестер Сити» есть пробелы в полузащите и защите. Организации в игре недостаточно. Команда проходит период спада.
«Манчестер Сити» уязвим в обороне, и команды больше не боятся атаковать против них».
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