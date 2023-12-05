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  4. Майка РИЧАРДС: «С Манчестер Сити что-то не так, он уязвим в обороне»
Англия
05 декабря 2023, 18:55 | Обновлено 05 декабря 2023, 18:56
373
3

Майка РИЧАРДС: «С Манчестер Сити что-то не так, он уязвим в обороне»

Экс-защитник «Манчестер Сити» – о проблемах команды Жузепа Гвардиолы

05 декабря 2023, 18:55 | Обновлено 05 декабря 2023, 18:56
373
3
Майка РИЧАРДС: «С Манчестер Сити что-то не так, он уязвим в обороне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Майка Ричардс

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс после матча с «Тоттенхэмом» (ничья 3:3) подчеркнул проблемы команды Жузепа Гвардиолы в защите:

«В «Манчестер Сити» что-то не так. Они слишком легко допускают контратаки, позволяют себе слишком много индивидуальных ошибок.

В концовках матчей все определяет концентрация. У «Манчестер Сити» есть пробелы в полузащите и защите. Организации в игре недостаточно. Команда проходит период спада.

«Манчестер Сити» уязвим в обороне, и команды больше не боятся атаковать против них».

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Майка Ричардс Манчестер Сити Жузеп Гвардиола
Источник Sky Sports
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Комментарии 3
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Octopus
Да, статистика обороны МС в этом сезоне не из лучших. Но МС каждый год проходит периоды спада и подъема, особенно сильно проходя вторую половину сезона. Можно пытаться делать осторожные выводы, что возможно в этот раз будет новый чемпион, а МС разобьет их в очередной раз в пух и прах. Слишком рано о чем-то говорить, каждый матч Сити все еще проводит очень сильно, никаким кризисом и не пахнет.
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andre_lui
Беріть Матвієнка
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Иван Качура
Треба більше нафтовалюти на підсилення захисту! 
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