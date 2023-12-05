Лидер атак Милана восстановился после травмы

Вингер «Милана» Рафаэл Леау восстановился после травмы задней поверхности бедра, которую он получил в составе сборной Португалии во время ноябрьской паузы.

По информации Sky Sport Italia, Леау уже де-факто здоров, однако его участие в ближайшем матче Серии А против «Аталанты» (9 декабря) еще под вопросом. 24-летний португалец точно успеет восстановиться к решающему матчу на групповом этапе Лиги чемпионов против «Ньюкасла» (13 декабря), в котором «Милан» устроит только победа.

В нынешнем сезоне на счету Леау 3 гола и 4 ассиста в 12 матчах за «Милан» во всех турнирах.

Вчера Леау появился на награждении лучших в Серии А в чудаковатом наряде.