Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер атак Милана восстановился после травмы
Италия
05 декабря 2023, 18:02 | Обновлено 05 декабря 2023, 18:11
401
0

Лидер атак Милана восстановился после травмы

Рафаэл Леау готов вернуться в игру

05 декабря 2023, 18:02 | Обновлено 05 декабря 2023, 18:11
401
0
Лидер атак Милана восстановился после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау

Вингер «Милана» Рафаэл Леау восстановился после травмы задней поверхности бедра, которую он получил в составе сборной Португалии во время ноябрьской паузы.

По информации Sky Sport Italia, Леау уже де-факто здоров, однако его участие в ближайшем матче Серии А против «Аталанты» (9 декабря) еще под вопросом. 24-летний португалец точно успеет восстановиться к решающему матчу на групповом этапе Лиги чемпионов против «Ньюкасла» (13 декабря), в котором «Милан» устроит только победа.

В нынешнем сезоне на счету Леау 3 гола и 4 ассиста в 12 матчах за «Милан» во всех турнирах.

Вчера Леау появился на награждении лучших в Серии А в чудаковатом наряде.

По теме:
Барселона потеряла основного вратаря на 2-3 месяца
Хавбек МЮ предложил свои услуги Барселоне после травмы Гави
Наставник Жироны назвал имена игроков, которые пропустят дерби с Барселоной
Рафаэл Леау Милан травма
Источник Sky Sport Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Андрей Лунин продлил контракт с Реалом
Футбол | 04 декабря 2023, 19:08 46
Источник: Андрей Лунин продлил контракт с Реалом
Источник: Андрей Лунин продлил контракт с Реалом

Испанский журналист поделился шокирующими новостями

Тренер ЮКСА: «Вратаря Агробизнеса забрали в ТЦК прямо на вокзале»
Футбол | 05 декабря 2023, 15:21 13
Тренер ЮКСА: «Вратаря Агробизнеса забрали в ТЦК прямо на вокзале»
Тренер ЮКСА: «Вратаря Агробизнеса забрали в ТЦК прямо на вокзале»

Николай Цымбал рассказал резонансную историю об Андрее Поповиче

Тренер Брентфорда: «Егор Ярмолюк помог нам»
Футбол | 05.12.2023, 17:16
Тренер Брентфорда: «Егор Ярмолюк помог нам»
Тренер Брентфорда: «Егор Ярмолюк помог нам»
Лунин – в Реале, Милевский – в Динамо, Квасница – в Жироне?
Другие виды | 05.12.2023, 06:27
Лунин – в Реале, Милевский – в Динамо, Квасница – в Жироне?
Лунин – в Реале, Милевский – в Динамо, Квасница – в Жироне?
Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
Футбол | 04.12.2023, 18:45
Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Украинского футболиста удалили за то, что он не мог продолжить игру
ВИДЕО. Украинского футболиста удалили за то, что он не мог продолжить игру
04.12.2023, 19:53 4
Футбол
Сбежавшая в россию экс-биатлонистка сборной Украины приостановила карьеру
Сбежавшая в россию экс-биатлонистка сборной Украины приостановила карьеру
05.12.2023, 11:41 8
Биатлон
ПОЧЕТТИНО: «Почему пенальти на Мудрике проверяли, а за руку – дали сразу?»
ПОЧЕТТИНО: «Почему пенальти на Мудрике проверяли, а за руку – дали сразу?»
03.12.2023, 23:10
Футбол
Джима возвращается. Стал известен состав сборной Украины на Хохфильцен
Джима возвращается. Стал известен состав сборной Украины на Хохфильцен
03.12.2023, 16:50 4
Биатлон
Бриллианты Козловского. 4 молодых игрока, которых Рух может выгодно продать
Бриллианты Козловского. 4 молодых игрока, которых Рух может выгодно продать
04.12.2023, 09:59 7
Футбол
Сборная Украины обыграла Казахстан и вышла в следующий этап чемпионата мира
Сборная Украины обыграла Казахстан и вышла в следующий этап чемпионата мира
03.12.2023, 17:55 6
Другие виды
ВИДЕО. В Динамо показали, что происходило перед матчем с Минаем
ВИДЕО. В Динамо показали, что происходило перед матчем с Минаем
04.12.2023, 14:06 2
Футбол
Скандал Динамо с Минаем, перформанс Мудрика, победа гандболисток на ЧМ
Скандал Динамо с Минаем, перформанс Мудрика, победа гандболисток на ЧМ
04.12.2023, 06:10 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем