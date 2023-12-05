Лидер атак Милана восстановился после травмы
Рафаэл Леау готов вернуться в игру
Вингер «Милана» Рафаэл Леау восстановился после травмы задней поверхности бедра, которую он получил в составе сборной Португалии во время ноябрьской паузы.
По информации Sky Sport Italia, Леау уже де-факто здоров, однако его участие в ближайшем матче Серии А против «Аталанты» (9 декабря) еще под вопросом. 24-летний португалец точно успеет восстановиться к решающему матчу на групповом этапе Лиги чемпионов против «Ньюкасла» (13 декабря), в котором «Милан» устроит только победа.
В нынешнем сезоне на счету Леау 3 гола и 4 ассиста в 12 матчах за «Милан» во всех турнирах.
Вчера Леау появился на награждении лучших в Серии А в чудаковатом наряде.
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