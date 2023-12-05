ФОТО. Леау пришел на награждение лучших в Серии А в чудаковатом наряде

Форвард «Милана» Рафаэл Леау решил запомниться всем, кто следил за церемонией награждения лучших футболистов итальянской серии А в рамках гала-вечера Gran Gala del Calcio 2023.

В отличие от других триумфаторов, которые были одеты в строгие черные костюмы с белыми рубашками, Рафаэл решил выделиться среди всех и одел… юбку. Причем не шотландский килт, а самую настоящую женскую юбку…

Отметим, что лучшим игроком Серии А был признан коллега Леау из «Наполи» Виктор Осимхен, а лучшим тренером стал наставник «Скуадры Адзурры» Лучано Спаллетти, который вывел сборную страны в финальную часть Евро-2024. Что касается Леау, то он вошел в символическую сборную лучших игроков прошлого сезона чемпионата Италии.

Отметим, что в нынешнем сезоне Рафаэл выступает не так ярко, как в прошлом. Сейчас на счету португальца 12 матчей в серии А и три забитых мяча.