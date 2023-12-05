Из одной команды. УПЛ определила игрока и тренера тура

УПЛ определила лучшего игрока и тренера 16 тура УПЛ. Лучшими признаны представители «Шахтера» наставник Марино Пушич и хавбек Александр Зубков.

Команда в минувшем туре обыграла «Металлист 1925» со счетом 2:0 благодаря голам Крыськива и Зубкова.

«Шахтер» с 28 очками идет на 4-й позиции с отставанием от лидера в 5 пунктов, однако у команды Пушича есть два матча в запасе.