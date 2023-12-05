Украина. Премьер лига05 декабря 2023, 18:11 | Обновлено 05 декабря 2023, 18:33
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Из одной команды. УПЛ определила игрока и тренера тура
Признание получили Пушич и Зубков
05 декабря 2023, 18:11 | Обновлено 05 декабря 2023, 18:33
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УПЛ определила лучшего игрока и тренера 16 тура УПЛ. Лучшими признаны представители «Шахтера» наставник Марино Пушич и хавбек Александр Зубков.
Команда в минувшем туре обыграла «Металлист 1925» со счетом 2:0 благодаря голам Крыськива и Зубкова.
«Шахтер» с 28 очками идет на 4-й позиции с отставанием от лидера в 5 пунктов, однако у команды Пушича есть два матча в запасе.
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а Зубков прокомментировал недавнюю статью на спорт юа.