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Украина. Премьер лига
05 декабря 2023, 18:11 | Обновлено 05 декабря 2023, 18:33
277
1

Из одной команды. УПЛ определила игрока и тренера тура

Признание получили Пушич и Зубков

05 декабря 2023, 18:11 | Обновлено 05 декабря 2023, 18:33
277
1
Из одной команды. УПЛ определила игрока и тренера тура
ФК Шахтер. Марино Пушич

УПЛ определила лучшего игрока и тренера 16 тура УПЛ. Лучшими признаны представители «Шахтера» наставник Марино Пушич и хавбек Александр Зубков.

Команда в минувшем туре обыграла «Металлист 1925» со счетом 2:0 благодаря голам Крыськива и Зубкова.

«Шахтер» с 28 очками идет на 4-й позиции с отставанием от лидера в 5 пунктов, однако у команды Пушича есть два матча в запасе.

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Шахтер Донецк Марино Пушич Александр Зубков Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ
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Комментарии 1
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Gargantua
не понятно за что Пушич, видимо за постановку неповторимого игрового стиля?
а Зубков прокомментировал недавнюю статью на спорт юа.
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