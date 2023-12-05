Хавбек МЮ предложил свои услуги Барселоне после травмы Гави

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек предложил свои услуги «Бареслоне» после того, как тяжелую травму получил хавбек каталонцев Гави. Об этом сообщают испанские СМИ.

Сам ван де Бек очень хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе. В клубе он практически не получает игровой практики, и в нынешнем сезоне провел на поле лишь 21 минуту.

В «Барселоне» пока что не уверенности в том, что ван де Бека стоит подписывать, несмотря на то, что стилистически 26-летний нидерландец команде подходит. В 2020 году «Барселона» уже пыталась подписать игрока, однако тогда «Манчестер Юнайтед» предложил «Аяксу» более внушительную сумму.

Ранее ван де Беком интересовался «Вильярреал».