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  4. Хавбек МЮ предложил свои услуги Барселоне после травмы Гави
Испания
05 декабря 2023, 17:42 |
1015
0

Хавбек МЮ предложил свои услуги Барселоне после травмы Гави

Донни ван де Бек хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе

05 декабря 2023, 17:42 |
1015
0
Хавбек МЮ предложил свои услуги Барселоне после травмы Гави
Getty Images/Global Images Ukraine. Донни ван де Бек

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек предложил свои услуги «Бареслоне» после того, как тяжелую травму получил хавбек каталонцев Гави. Об этом сообщают испанские СМИ.

Сам ван де Бек очень хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе. В клубе он практически не получает игровой практики, и в нынешнем сезоне провел на поле лишь 21 минуту.

В «Барселоне» пока что не уверенности в том, что ван де Бека стоит подписывать, несмотря на то, что стилистически 26-летний нидерландец команде подходит. В 2020 году «Барселона» уже пыталась подписать игрока, однако тогда «Манчестер Юнайтед» предложил «Аяксу» более внушительную сумму.

Ранее ван де Беком интересовался «Вильярреал».

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Источник Sport.es
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