Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, в какой клуб может перейти Донни ван де Бек
Англия
24 сентября 2023, 14:51 | Обновлено 24 сентября 2023, 14:52
189
0

Стало известно, в какой клуб может перейти Донни ван де Бек

Полузащитником «Манчестер Юнайтед» интересуется «Вильярреал»

24 сентября 2023, 14:51 | Обновлено 24 сентября 2023, 14:52
189
0
Стало известно, в какой клуб может перейти Донни ван де Бек
Getty Images/Global Images Ukraine. Донни ван де Бек

Голландский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек заинтересовал испанский «Вильярреал», сообщает местное издание Fichajes.

«Желтая субмарина» добавила 26-летнего игрока в список возможных подписаний для усиления центра поля в 2024 году. Контракт Донни с «Юнайтед» действует до 2025 года, но отсутствие игровой практики может помочь «Вильярреалу» договориться о трансфере игрока.

Донни ван де Бек еще не появлялся на поле в этом сезоне, хотя неплохо играл за клуб во время предсезонной подготовки. В общей сложности на его счету 60 матчей за «МЮ», в которых он отметился всего 2 голами и 2 ассистами.

По теме:
Усман Дембеле может покинуть ПСЖ всего через пол года после трансфера
С помощью легенды. Ман Юнайтед в гостях минимально обыграл команду Компани
ФОТО. Эванс забил за Ман Юнайтед впервые с 2014-го, но VAR отменил гол
Донни ван де Бек Вильярреал Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник Fichajes.net
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 24 сентября 2023, 11:35 1
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу

За 6 путевок на Игры-2024 в Париже поведут борьбу 24 лучшие сборные мира

ЦЫГАНЫК: «С 1996 года не помню, чтобы судьи так утюжили Шахтер в Украине»
Футбол | 23 сентября 2023, 20:45 25
ЦЫГАНЫК: «С 1996 года не помню, чтобы судьи так утюжили Шахтер в Украине»
ЦЫГАНЫК: «С 1996 года не помню, чтобы судьи так утюжили Шахтер в Украине»

Специалист удивлен судейством в матче УПЛ

Украина выиграла у Мексики в заключительном матче отбора на Олимпиаду-2024
Волейбол | 24.09.2023, 07:10
Украина выиграла у Мексики в заключительном матче отбора на Олимпиаду-2024
Украина выиграла у Мексики в заключительном матче отбора на Олимпиаду-2024
Джонни Нельсон назвал супертяжа, которого избегает команда Усика
Бокс | 23.09.2023, 23:56
Джонни Нельсон назвал супертяжа, которого избегает команда Усика
Джонни Нельсон назвал супертяжа, которого избегает команда Усика
ФОТО. Ярмолюк и Миколенко встретились после матча Брентфорд – Эвертон
Футбол | 24.09.2023, 08:59
ФОТО. Ярмолюк и Миколенко встретились после матча Брентфорд – Эвертон
ФОТО. Ярмолюк и Миколенко встретились после матча Брентфорд – Эвертон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании
ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании
23.09.2023, 15:37 5
Футбол
Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги
Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги
23.09.2023, 17:03 25
Футбол
Довбик – почти лучший, что у Цыганкова? Оценки украинцев за матч Жироны
Довбик – почти лучший, что у Цыганкова? Оценки украинцев за матч Жироны
23.09.2023, 21:01
Футбол
Крах защиты. Черноморец поиздевался в гостях над Александрией
Крах защиты. Черноморец поиздевался в гостях над Александрией
22.09.2023, 21:01 46
Футбол
Дубль Роналду. Аль-Наср выиграл у Аль-Ахли матч-триллер с семью голами
Дубль Роналду. Аль-Наср выиграл у Аль-Ахли матч-триллер с семью голами
22.09.2023, 23:12 5
Футбол
Долгая дорога в милях
Долгая дорога в милях
22.09.2023, 13:55 12
Футбол
Минус Азаренко. Определены полуфиналистки большого турнира в Гвадалахаре
Минус Азаренко. Определены полуфиналистки большого турнира в Гвадалахаре
22.09.2023, 08:30 1
Теннис
Фьюри назвал единственного «соперника», который может его победить
Фьюри назвал единственного «соперника», который может его победить
22.09.2023, 13:59 30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем