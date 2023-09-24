Стало известно, в какой клуб может перейти Донни ван де Бек

Голландский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек заинтересовал испанский «Вильярреал», сообщает местное издание Fichajes.

«Желтая субмарина» добавила 26-летнего игрока в список возможных подписаний для усиления центра поля в 2024 году. Контракт Донни с «Юнайтед» действует до 2025 года, но отсутствие игровой практики может помочь «Вильярреалу» договориться о трансфере игрока.

Донни ван де Бек еще не появлялся на поле в этом сезоне, хотя неплохо играл за клуб во время предсезонной подготовки. В общей сложности на его счету 60 матчей за «МЮ», в которых он отметился всего 2 голами и 2 ассистами.