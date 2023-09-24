Стало известно, в какой клуб может перейти Донни ван де Бек
Полузащитником «Манчестер Юнайтед» интересуется «Вильярреал»
Голландский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек заинтересовал испанский «Вильярреал», сообщает местное издание Fichajes.
«Желтая субмарина» добавила 26-летнего игрока в список возможных подписаний для усиления центра поля в 2024 году. Контракт Донни с «Юнайтед» действует до 2025 года, но отсутствие игровой практики может помочь «Вильярреалу» договориться о трансфере игрока.
Донни ван де Бек еще не появлялся на поле в этом сезоне, хотя неплохо играл за клуб во время предсезонной подготовки. В общей сложности на его счету 60 матчей за «МЮ», в которых он отметился всего 2 голами и 2 ассистами.
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