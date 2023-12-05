Наполи не хочет продавать Хвичу. На него положили глаз Бавария и клубы АПЛ

Итальянский «Наполи» пока не готов рассматривать возможность продажи 22-летнего полузащитника сборной Грузии Хвичи Кварацхелии.

Как сообщает журналист Руди Галетти, в ближайшее время руководство «партенопейцев» даже не будет брать во внимание потенциальные предложения о трансфере грузинского футболиста, контракт которого с клубом действует до лета 2027 года. Хотя ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны мюнхенской «Баварии», а также ряда клубов английской Премьер-лиги.

Отметим, что в нынешнем сезоне Кварацхелия провел за «Наполи» во всех турнирах 18 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач. Согласно информации авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость Хвичи составляет 85 млн евро.