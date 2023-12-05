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  4. Наполи не хочет продавать Хвичу. На него положили глаз Бавария и клубы АПЛ
Италия
05 декабря 2023, 17:23 |
409
4

Наполи не хочет продавать Хвичу. На него положили глаз Бавария и клубы АПЛ

Контракт грузинского футболиста с «партенопейцами» рассчитан до 2027 года

05 декабря 2023, 17:23 |
409
4
Наполи не хочет продавать Хвичу. На него положили глаз Бавария и клубы АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Итальянский «Наполи» пока не готов рассматривать возможность продажи 22-летнего полузащитника сборной Грузии Хвичи Кварацхелии.

Как сообщает журналист Руди Галетти, в ближайшее время руководство «партенопейцев» даже не будет брать во внимание потенциальные предложения о трансфере грузинского футболиста, контракт которого с клубом действует до лета 2027 года. Хотя ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны мюнхенской «Баварии», а также ряда клубов английской Премьер-лиги.

Отметим, что в нынешнем сезоне Кварацхелия провел за «Наполи» во всех турнирах 18 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач. Согласно информации авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость Хвичи составляет 85 млн евро.

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Хвича Кварацхелия Наполи чемпионат Италии по футболу Серия A Бавария Английская Премьер-лига
Источник Twitter
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Комментарии 4
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Vitaliy_yatsenko
У Хвічі була дуже вдалою осінь 2022 року і зима 2023. Але вже з весни 2023 його результативнність і ефективність зазнали суттєвих втрат, коли в останніх 10 матчах сезону не віддав жодної гольової, не забив жодного гола. У цьому сезоні ця тенденція підтверджується. Наразі і Хвіча, і Осімхен втрачають у ціні. А Наполі по ходу провалює сезон. Пішов тренер і інші фахівці з цими ж гравцями не можуть показати і близько таку гру, такий результат. Свого часу де Лоурентіс зажав Кулібалі. Не відпускав, хотів шалені гроші. У підсумку замість 100 млн отримав 38. Гравців треба вміти своєчасно продавати.
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+2
umnuy2
конечно красава грузин именно сейчас...но вспомните в прошлом сезоне ихнего Оксимена то вообще феерил.Не продали за 120 в АПЛ и всё сник.Где он сейчас это оксимен.
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0
OKs100
Он стоит от 200 миллионов.
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-1
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