ОФИЦИАЛЬНО. Назначена новая дата перенесенного матча Бавария – Унион Берлин

Стала известна новая дата проведения перенесенного матча 13-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Унион Берлин». Поединок состоится уже в 2024 году – в среду, 24 января. Начало – в 21:30 по киевскому времени.

Напомним, поединок должен был состояться в субботу, 2 декабря, однако был перенесен из-за сильного снегопада в Мюнхене.

На данный момент «Бавария» идет второй в турнирной таблице Бундеслиги с 32 очками в 12 матчах. «Унион Берлин» занимает последнее, 18-е место, имея в своем активе лишь 7 баллов.