Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Назначена новая дата перенесенного матча Бавария – Унион Берлин
Германия
05 декабря 2023, 17:18 | Обновлено 05 декабря 2023, 17:22
366
1

ОФИЦИАЛЬНО. Назначена новая дата перенесенного матча Бавария – Унион Берлин

Поединок состоится уже в следующем году

05 декабря 2023, 17:18 | Обновлено 05 декабря 2023, 17:22
366
1
ОФИЦИАЛЬНО. Назначена новая дата перенесенного матча Бавария – Унион Берлин
Getty Images/Global Images Ukraine

Стала известна новая дата проведения перенесенного матча 13-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Унион Берлин». Поединок состоится уже в 2024 году – в среду, 24 января. Начало – в 21:30 по киевскому времени.

Напомним, поединок должен был состояться в субботу, 2 декабря, однако был перенесен из-за сильного снегопада в Мюнхене.

На данный момент «Бавария» идет второй в турнирной таблице Бундеслиги с 32 очками в 12 матчах. «Унион Берлин» занимает последнее, 18-е место, имея в своем активе лишь 7 баллов.

По теме:
Наполи не хочет продавать Хвичу. На него положили глаз Бавария и клубы АПЛ
Алексей БЕЛИК: «Я должен защищать свою команду»
Ман Юнайтед хочет подписать культового полузащитника Баварии
Бавария Унион Берлин Бундеслига чемпионат Германии по футболу отмена матчей
Источник ФК Бавария
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Валенсии: «Мы ожидаем лучшей версии Романа Яремчука»
Футбол | 05 декабря 2023, 11:58 5
Тренер Валенсии: «Мы ожидаем лучшей версии Романа Яремчука»
Тренер Валенсии: «Мы ожидаем лучшей версии Романа Яремчука»

Рубен Бараха заявил, что даст резервистам шанс в матче Кубка Испании

Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
Футбол | 04 декабря 2023, 18:45 6
Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024

Главными фаворитами чемпионата Европы, по мнению WilliamHill, являются Англия и Франция

Наставник Жироны назвал имена игроков, которые пропустят дерби с Барселоной
Футбол | 05.12.2023, 16:09
Наставник Жироны назвал имена игроков, которые пропустят дерби с Барселоной
Наставник Жироны назвал имена игроков, которые пропустят дерби с Барселоной
Источник: Суркис готов взять Милевского на работу в Динамо
Футбол | 04.12.2023, 18:41
Источник: Суркис готов взять Милевского на работу в Динамо
Источник: Суркис готов взять Милевского на работу в Динамо
Роман Яремчук попал в заявку Валенсии на матч Кубка. Его конкурент – нет
Футбол | 05.12.2023, 17:36
Роман Яремчук попал в заявку Валенсии на матч Кубка. Его конкурент – нет
Роман Яремчук попал в заявку Валенсии на матч Кубка. Его конкурент – нет
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pol-55
Завтра також середа,в кубку обоє не грають.чом би й ні.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины попала во вторую корзину для жеребьевки Лиги наций В
Сборная Украины попала во вторую корзину для жеребьевки Лиги наций В
03.12.2023, 16:45 2
Футбол
ВИДЕО. В Динамо показали, что происходило перед матчем с Минаем
ВИДЕО. В Динамо показали, что происходило перед матчем с Минаем
04.12.2023, 14:06 2
Футбол
Джима возвращается. Стал известен состав сборной Украины на Хохфильцен
Джима возвращается. Стал известен состав сборной Украины на Хохфильцен
03.12.2023, 16:50 4
Биатлон
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
04.12.2023, 07:00 13
Футбол
В Испании назвали стартового вратаря Реала на следующий матч
В Испании назвали стартового вратаря Реала на следующий матч
04.12.2023, 11:40 2
Футбол
Сбежавшая в россию экс-биатлонистка сборной Украины приостановила карьеру
Сбежавшая в россию экс-биатлонистка сборной Украины приостановила карьеру
05.12.2023, 11:41 8
Биатлон
ФОТО. Лицо Мудрика после того, как Милнер сфолил на нем в штрафной
ФОТО. Лицо Мудрика после того, как Милнер сфолил на нем в штрафной
04.12.2023, 05:05
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем