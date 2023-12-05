ОФИЦИАЛЬНО. Назначена новая дата перенесенного матча Бавария – Унион Берлин
Поединок состоится уже в следующем году
Стала известна новая дата проведения перенесенного матча 13-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Унион Берлин». Поединок состоится уже в 2024 году – в среду, 24 января. Начало – в 21:30 по киевскому времени.
Напомним, поединок должен был состояться в субботу, 2 декабря, однако был перенесен из-за сильного снегопада в Мюнхене.
На данный момент «Бавария» идет второй в турнирной таблице Бундеслиги с 32 очками в 12 матчах. «Унион Берлин» занимает последнее, 18-е место, имея в своем активе лишь 7 баллов.
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