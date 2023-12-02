Матч Баварии с Унионом в Бундеслиге перенесли из-за сильного снегопада

Матч 13-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и берлинским «Унионом», который должен был состояться 2 декабря в Мюнхене, перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.

Город накрыл сильный снегопад, и в итоге функционеры Бундеслиги приняли решение о переносе поединка, чтобы не подвергать футболистов и болельщиков опасности.

Отметим, что перед отчетным туром команды располагаются на разных полюсах турнирной таблицы. «Бавария» с 32 очками занимает второе место, отставая от «Байера» на два балла, а «Унион» завис на дне, набрав всего 7 очков и имея безвыигрышную серию во всех турнирах из 16 матчей.