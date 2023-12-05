Интер потерял двух защитников на 2-3 недели

В воскресенье «Интер» в 14-м туре Серии А на выезде обыграл «Наполи» 3:0. По ходу матча главного тренеру «нерадзурри» Симоне Индзаги пришлось делать две вынужденные замены: травмы получили нидерландские защитники Дензел Дюмфрис и Стефан Де Врей.

Сегодня они прошли медобследование, которое выявило у них мышечные повреждения. По прогнозам врачей, оба игрока пропустят примерно 15 – 20 дней, и не помогут «Интеру» в матчах против «Удинезе», «Реал Сосьедада» и «Лацио».

При этом полностью восстановился после травмы другой защитник, Алессандро Бастони, который готов сыграть в ближайшем матче против «Удинезе».