Дом защитника Вест Хэма ограбили перед матчем АПЛ

Дом защитника «Вест Хэма» Курта Зума ограбили накануне матча 14-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас». Сообщается, что во время ограбления семья Зума находилась дома – к счастью, никто не пострадал.

Сообщается, что злоумышленники похитили у игрока денежную сумму в размере 100 тыс. фунтов и 116 тыс. евро, а также драгоценности и другие вещи на сумму в 3 млн. фунтов. «Вест Хэм» пообещал награду в 25 тысяч фунтов тому, кто предоставит информацию, которая поможет раскрыть преступление.

В прошлом году Курт Зума попал в скандал, когда в Сети появилось видео, на котором игрок избивает свою кошку. Из-за этого инцидента «Вест Хэм» оштрафовал Зума на 250 тысяч фунтов, а компания Adidas разорвала с футболистом спонсорский контракт.