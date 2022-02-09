Ударил кошку. Игрок Вест Хэма потерял 250 тысяч и спонсорский контракт

Курт Зума отличился грубым обращением с животными

  • 09.02.2022 19:51
  • 1197 просмотров
  • 5 комментариев
Ударил кошку. Игрок Вест Хэма потерял 250 тысяч и спонсорский контракт
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Вест Хэма» Курт Зума попал в скандал в связи с грубым обращением с животными. В сети появилось видео, на котором игрок бьет свою кошку.

Стало известно, что лондонский клуб оштрафовал Зума на 250 тысяч фунтов, а компания Adidas расторгла с футболистом спонсорский контракт.

Зума извинился за свое поведение, но в матче АПЛ против «Уотфорда» фаны соперника исполнили кричалку, в которой раскритиковали игрока.

Источник — Sky Sports

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Pavlo Kolejchuk, 09.02.2022 20:50
    0
    Двоногове добриво!!!
    Ссылка
    norma_zap, 09.02.2022 20:40
    0
    VK-Sport, 09.02.2022 20:32
    Та есть видео на ютубе.
    Живодер дичайший!!!
    Ну кота на видео он не убивал, но реально бил ради забавы - издевательство над животным!
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    online
    VK-Sport, 09.02.2022 20:32
    0
    Та есть видео на ютубе.
    Живодер дичайший!!!
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    temamx2727, 09.02.2022 20:12
    0
    А кинуть видео, не?
    Ссылка
    roman75zpr, 09.02.2022 19:56
    -1
    Жёстко... Куклачёв с него не выйдет
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