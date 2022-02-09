Ударил кошку. Игрок Вест Хэма потерял 250 тысяч и спонсорский контракт

Защитник «Вест Хэма» Курт Зума попал в скандал в связи с грубым обращением с животными. В сети появилось видео, на котором игрок бьет свою кошку.

Стало известно, что лондонский клуб оштрафовал Зума на 250 тысяч фунтов, а компания Adidas расторгла с футболистом спонсорский контракт.

Зума извинился за свое поведение, но в матче АПЛ против «Уотфорда» фаны соперника исполнили кричалку, в которой раскритиковали игрока.