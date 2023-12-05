Челси летом пытался переманить тренера Фейенорда
Арне Слот не захотел покидать свой клуб
Минувшим летом «Челси» приглашал на пост главного тренера команды наставника «Фейенорда» Арне Слота. Об этом сообщают нидерландские СМИ.
По их информации, Слот был приоритетным вариантом для «Челси», и переговоры с ним вел лично владелец клуба Тодд Боэли. Лишь после его отказа «Синие» решили сделать ставку на Маурисио Почеттино.
Также минувшим летом переговоры со Слотом вел «Тоттенхэм». Интерес к тренеру приписывали и донецкому «Шахтеру», но в итоге «Горняки» подписали ассистента Слота, Марино Пушича.
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