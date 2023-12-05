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  4. Челси летом пытался переманить тренера Фейенорда
Англия
05 декабря 2023, 14:41 |
230
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Челси летом пытался переманить тренера Фейенорда

Арне Слот не захотел покидать свой клуб

05 декабря 2023, 14:41 |
230
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Челси летом пытался переманить тренера Фейенорда
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Минувшим летом «Челси» приглашал на пост главного тренера команды наставника «Фейенорда» Арне Слота. Об этом сообщают нидерландские СМИ.

По их информации, Слот был приоритетным вариантом для «Челси», и переговоры с ним вел лично владелец клуба Тодд Боэли. Лишь после его отказа «Синие» решили сделать ставку на Маурисио Почеттино.

Также минувшим летом переговоры со Слотом вел «Тоттенхэм». Интерес к тренеру приписывали и донецкому «Шахтеру», но в итоге «Горняки» подписали ассистента Слота, Марино Пушича.

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Арне Слот Фейеноорд Челси Тодд Боэли
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