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  4. Матич назвал двух футболистов МЮ, которые злили команду своими опозданиями
Англия
05 декабря 2023, 13:58 |
414
0

Матич назвал двух футболистов МЮ, которые злили команду своими опозданиями

Джейдон Санчо и Поль Погба так и не добились высот в «Манчестер Юнайтед»

05 декабря 2023, 13:58 |
414
0
Матич назвал двух футболистов МЮ, которые злили команду своими опозданиями
Getty Images/Global Images Ukraine. Неманья Матич

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич рассказал, что Джейдон Санчо и Поль Погба чаще других игроков команды опаздывали на тренировки.

«В "Челси" игроки вели себя профессионально, они были пунктуальны и никогда не опаздывали на тренировки, но в "Юнайтед" это случалось почти каждый день. Среди игроков, которые всегда опаздывали, были Поль Погба, Джейдон Санчо и еще несколько футболистов.

Остальные, кто всегда приходил вовремя, были рассержены, и мы решили создать что-то вроде внутреннего дисциплинарного комитета, руководителем которого стал я.

Я повесил на стену лист бумаги, где фиксировал имена тех, кто приходил с опозданием. За один конкретный сезон мы собрали около 75 000 фунтов стерлингов штрафов (87,5 тыс евро). Мы планировали на эти деньги устроить вечеринку в Лондоне, но не успели из-за вспышки ковида», – сказал Матич.

Отметим, что Санчо так и остался проблемным игроком, потеряв расположение Эрик тен Хага. А Погба и вовсе оказался на втором месте в списке худших трансферов в истории МЮ.

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Джейдон Санчо Поль Погба Манчестер Юнайтед Неманья Матич
Источник Sport Bible
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