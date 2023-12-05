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  4. МОРГАН – о тен Хаге: «Как этого клоуна до сих пор не уволили?»
Англия
05 декабря 2023, 12:11 | Обновлено 05 декабря 2023, 12:30
488
0

МОРГАН – о тен Хаге: «Как этого клоуна до сих пор не уволили?»

Журналист оценил наставника «Манчестер Юнайтед»

05 декабря 2023, 12:11 | Обновлено 05 декабря 2023, 12:30
488
0
МОРГАН – о тен Хаге: «Как этого клоуна до сих пор не уволили?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пирс Морган

Известный журналист Пирс Морган, который является поклонником лондонского «Арсенала», дал характеристику главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу.

«Как этого клоуна до сих пор не уволили?» – написал Морган в Твиттере, комментируя фотографию нидерландского специалиста

Эрик тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. Весной этого год он выиграл с командой Кубок английской лиги.

Ранее, напомним, Пирс Морган назвал форварда, который нужен «Арсеналу».

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Пирс Морган Эрик тен Хаг чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед
Источник Twitter
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