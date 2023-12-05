МОРГАН – о тен Хаге: «Как этого клоуна до сих пор не уволили?»

Известный журналист Пирс Морган, который является поклонником лондонского «Арсенала», дал характеристику главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу.

«Как этого клоуна до сих пор не уволили?» – написал Морган в Твиттере, комментируя фотографию нидерландского специалиста

Эрик тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. Весной этого год он выиграл с командой Кубок английской лиги.

Ранее, напомним, Пирс Морган назвал форварда, который нужен «Арсеналу».