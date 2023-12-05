Англия05 декабря 2023, 12:11 | Обновлено 05 декабря 2023, 12:30
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МОРГАН – о тен Хаге: «Как этого клоуна до сих пор не уволили?»
Журналист оценил наставника «Манчестер Юнайтед»
05 декабря 2023, 12:11 | Обновлено 05 декабря 2023, 12:30
488
0
Известный журналист Пирс Морган, который является поклонником лондонского «Арсенала», дал характеристику главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу.
«Как этого клоуна до сих пор не уволили?» – написал Морган в Твиттере, комментируя фотографию нидерландского специалиста
Эрик тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. Весной этого год он выиграл с командой Кубок английской лиги.
Ранее, напомним, Пирс Морган назвал форварда, который нужен «Арсеналу».
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