Свентек повторила достижение Серены Уильямс спустя 10 лет

Ига Свёнтек, которая является лидером мирового рейтинга, стала первой теннисисткой за последние 10 лет, выигравшей как минимум по одному турниру каждой категории в туре Женской теннисной ассоциации (WTA).

В 2023 году полячка победила на одном турнире из серии Grand Slam, Итоговом турнире WTA, турнире категории WTA-1000, двух турнирах WTA-500, а также турнире категории WTA-250.

До Свёнтек в последний подобное достижение покорялось американской теннисистке Серене Уильямс в 2013 году. Она тогда стала победительницей двух турниров Grand Slam, Итогового чемпионата WTA, пяти турниров ATP-1000, двух WTA-500 и одного турнира WTA-250.

Ранее стало известно, сколько призовых получила Ига Свёнтек за победу на Итоговом турнире.