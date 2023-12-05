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  4. Свентек повторила достижение Серены Уильямс спустя 10 лет
WTA
05 декабря 2023, 11:57 | Обновлено 05 декабря 2023, 12:02
380
0

Свентек повторила достижение Серены Уильямс спустя 10 лет

Польская теннисистка добилась исторического результата

05 декабря 2023, 11:57 | Обновлено 05 декабря 2023, 12:02
380
0
Свентек повторила достижение Серены Уильямс спустя 10 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Ига Свёнтек, которая является лидером мирового рейтинга, стала первой теннисисткой за последние 10 лет, выигравшей как минимум по одному турниру каждой категории в туре Женской теннисной ассоциации (WTA).

В 2023 году полячка победила на одном турнире из серии Grand Slam, Итоговом турнире WTA, турнире категории WTA-1000, двух турнирах WTA-500, а также турнире категории WTA-250.

До Свёнтек в последний подобное достижение покорялось американской теннисистке Серене Уильямс в 2013 году. Она тогда стала победительницей двух турниров Grand Slam, Итогового чемпионата WTA, пяти турниров ATP-1000, двух WTA-500 и одного турнира WTA-250.

Ранее стало известно, сколько призовых получила Ига Свёнтек за победу на Итоговом турнире.

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Ига Свёнтек Серена Уильямс
Источник Tennis 365
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