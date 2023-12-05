Свентек повторила достижение Серены Уильямс спустя 10 лет
Польская теннисистка добилась исторического результата
Ига Свёнтек, которая является лидером мирового рейтинга, стала первой теннисисткой за последние 10 лет, выигравшей как минимум по одному турниру каждой категории в туре Женской теннисной ассоциации (WTA).
В 2023 году полячка победила на одном турнире из серии Grand Slam, Итоговом турнире WTA, турнире категории WTA-1000, двух турнирах WTA-500, а также турнире категории WTA-250.
До Свёнтек в последний подобное достижение покорялось американской теннисистке Серене Уильямс в 2013 году. Она тогда стала победительницей двух турниров Grand Slam, Итогового чемпионата WTA, пяти турниров ATP-1000, двух WTA-500 и одного турнира WTA-250.
Ранее стало известно, сколько призовых получила Ига Свёнтек за победу на Итоговом турнире.
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