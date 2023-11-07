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WTA
07 ноября 2023, 08:56 |
1566
0

Известно, сколько призовых получила Свёнтек за победу на Итоговом турнире

Полька заработала свой самый большой чек в карьере

07 ноября 2023, 08:56 |
1566
0
Известно, сколько призовых получила Свёнтек за победу на Итоговом турнире
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Польская теннисистка Ига Свёнтек выиграла Итоговый турнир WTA, который в этом году проводился в Канкуне.

На соревнованиях в Мексике полька уверенно выиграла все пять матчей. Призовые польки составили $3,078,000, общий призовой фонд турнира составлял $9,000,000.

Отметим, что каждая теннисистка изначально получила $198,000 за участие. Еще по $198,000 Свёнтек заработала за каждую из трех побед в групповом раунде и $54,000 за выход в полуфинал. Победительница также получила $2,232,000 за взятие титула.

Это были самые большие призовые для Свёнтек в карьере. К примеру, за победу на Ролан Гаррос в этом голу она заработала $2,300,000. В целом за сезон – $9,857,686.

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Итоговый турнир WTA Ига Свёнтек призовые
Источник Sport.ua
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