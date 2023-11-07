Известно, сколько призовых получила Свёнтек за победу на Итоговом турнире
Полька заработала свой самый большой чек в карьере
Польская теннисистка Ига Свёнтек выиграла Итоговый турнир WTA, который в этом году проводился в Канкуне.
На соревнованиях в Мексике полька уверенно выиграла все пять матчей. Призовые польки составили $3,078,000, общий призовой фонд турнира составлял $9,000,000.
Отметим, что каждая теннисистка изначально получила $198,000 за участие. Еще по $198,000 Свёнтек заработала за каждую из трех побед в групповом раунде и $54,000 за выход в полуфинал. Победительница также получила $2,232,000 за взятие титула.
Это были самые большие призовые для Свёнтек в карьере. К примеру, за победу на Ролан Гаррос в этом голу она заработала $2,300,000. В целом за сезон – $9,857,686.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Полька прокомментировала победу в финале Итогового турнира WTA 2023
Киевское «Динамо» после неудачи в Классическом занимает лишь 8-е место