Источник: Александр Кучер присутствовал на матче Зари

Украинский тренер Александр Кучер присутствовал на матче 16-го тура УПЛ между «Зарей» и «Рухом» (0:0). Компанию ему составил начальник луганского клуба Игорь Гузь, сообщает журналист Игорь Семйон.

Источник отмечает, что это может быть связано с местом жительства Александра. Он живет в Ужгороде и часто посещает футбол, следовательно, возможно, это никак не связано с его будущим местом работы. Также Кучер присутствовал на матче «Минай» - «Динамо» Киев.

По информации журналиста, еще несколько недель назад руководство луганского клуба не спешило искать нового тренера. Они были готовы довериться Юрию Ковалю, если бы он приносил команде очки, но под его руководством команда проиграла 3 игры из 4 и сыграла 1 ничью.