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  4. Источник: Александр Кучер присутствовал на матче Зари
Украина. Премьер лига
05 декабря 2023, 11:41 |
709
0

Источник: Александр Кучер присутствовал на матче Зари

Компанию ему составил начальник луганского клуба

05 декабря 2023, 11:41 |
709
0
Источник: Александр Кучер присутствовал на матче Зари
СК Днепр-1. Александр Кучер

Украинский тренер Александр Кучер присутствовал на матче 16-го тура УПЛ между «Зарей» и «Рухом» (0:0). Компанию ему составил начальник луганского клуба Игорь Гузь, сообщает журналист Игорь Семйон.

Источник отмечает, что это может быть связано с местом жительства Александра. Он живет в Ужгороде и часто посещает футбол, следовательно, возможно, это никак не связано с его будущим местом работы. Также Кучер присутствовал на матче «Минай» - «Динамо» Киев.

По информации журналиста, еще несколько недель назад руководство луганского клуба не спешило искать нового тренера. Они были готовы довериться Юрию Ковалю, если бы он приносил команде очки, но под его руководством команда проиграла 3 игры из 4 и сыграла 1 ничью.

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Александр Кучер Игорь Семйон Игорь Гузь Заря Луганск Заря - Рух чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига назначение тренера
Источник Telegram
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