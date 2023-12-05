Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кулушевски повторил в АПЛ историческое достижение Мерфи
Англия
05 декабря 2023, 10:21 | Обновлено 05 декабря 2023, 10:37
259
0

Кулушевски повторил в АПЛ историческое достижение Мерфи

Швед отметился голом в матче с «Манчестер Сити»

05 декабря 2023, 10:21 | Обновлено 05 декабря 2023, 10:37
259
0
Кулушевски повторил в АПЛ историческое достижение Мерфи
Getty Images/Global Images Ukraine. Деян Кулушевски

Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски стал вторым игроком в истории Английской Премьер-лиги, которому удалось три раза подряд поразить ворота действующих чемпионов страны в матчах на выезде.

Ранее подобное достижение покорилось экс-игроку «Фулхэма» и «Ливерпуля» Дэнни Мерфи.

23-летний Кулушевски спас «Тоттенхэм» в поединке 14-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (3:3), став автором третьего гола команды и помог «шпорам» уйти от поражения.

В текущем сезоне Деян Кулушевски провел за «Тоттенхэм» в АПЛ 14 матчей, забил 4 гола, сделал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что Английская Премьер-лига продала ТВ-права за рекордную сумму.

По теме:
АПЛ продала ТВ-права за рекордную сумму
Микель АРТЕТА: «У Зинченко сильных сторон гораздо больше»
Лутон Таун – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Английская Премьер-лига Деян Кулушевски Тоттенхэм
Источник Squawka
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандал в Румынии. Экс-тренер Динамо подрался с собственными футболистами
Футбол | 04 декабря 2023, 12:36 0
Скандал в Румынии. Экс-тренер Динамо подрался с собственными футболистами
Скандал в Румынии. Экс-тренер Динамо подрался с собственными футболистами

Диего Лонго обвинили в лоббировании интересов конкретных игроков

НБА. Индиана обыграла Бостон без Михайлюка в плей-офф нового турнира
Баскетбол | 05 декабря 2023, 08:15 0
НБА. Индиана обыграла Бостон без Михайлюка в плей-офф нового турнира
НБА. Индиана обыграла Бостон без Михайлюка в плей-офф нового турнира

Состоялась два матча внутрисезонного турнира лиги

Источник: Андрей Лунин продлил контракт с Реалом
Футбол | 04.12.2023, 19:08
Источник: Андрей Лунин продлил контракт с Реалом
Источник: Андрей Лунин продлил контракт с Реалом
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 декабря
Футбол | 05.12.2023, 06:20
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 декабря
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 декабря
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 – впереди. Шахтер подтянулся к лидерам
Футбол | 04.12.2023, 15:10
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 – впереди. Шахтер подтянулся к лидерам
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 – впереди. Шахтер подтянулся к лидерам
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины обыграла Казахстан и вышла в следующий этап чемпионата мира
Сборная Украины обыграла Казахстан и вышла в следующий этап чемпионата мира
03.12.2023, 17:55 6
Другие виды
Уайлдер выбрал Паркера вместо самого избегаемого бойца в дивизионе
Уайлдер выбрал Паркера вместо самого избегаемого бойца в дивизионе
03.12.2023, 23:39 2
Бокс
ФОТО. Семейный отдых. Свитолина проводит время с родителями в Монте-Карло
ФОТО. Семейный отдых. Свитолина проводит время с родителями в Монте-Карло
04.12.2023, 12:20
Теннис
СЛОНКА: «600 км по ужасным дорогам, чтобы увидеть 1 минуту Минай – Динамо»
СЛОНКА: «600 км по ужасным дорогам, чтобы увидеть 1 минуту Минай – Динамо»
03.12.2023, 15:32 3
Футбол
Российская теннисистка: «Завершаю этот сезон с победой. Слава Украине»
Российская теннисистка: «Завершаю этот сезон с победой. Слава Украине»
03.12.2023, 11:35 4
Теннис
В Испании назвали стартового вратаря Реала на следующий матч
В Испании назвали стартового вратаря Реала на следующий матч
04.12.2023, 11:40 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Минай – Динамо не доигран, игра перенесена
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Минай – Динамо не доигран, игра перенесена
03.12.2023, 14:58 355
Футбол
ФОТО. Лицо Мудрика после того, как Милнер сфолил на нем в штрафной
ФОТО. Лицо Мудрика после того, как Милнер сфолил на нем в штрафной
04.12.2023, 05:05
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем