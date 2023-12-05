Кулушевски повторил в АПЛ историческое достижение Мерфи
Швед отметился голом в матче с «Манчестер Сити»
Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски стал вторым игроком в истории Английской Премьер-лиги, которому удалось три раза подряд поразить ворота действующих чемпионов страны в матчах на выезде.
Ранее подобное достижение покорилось экс-игроку «Фулхэма» и «Ливерпуля» Дэнни Мерфи.
23-летний Кулушевски спас «Тоттенхэм» в поединке 14-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (3:3), став автором третьего гола команды и помог «шпорам» уйти от поражения.
В текущем сезоне Деян Кулушевски провел за «Тоттенхэм» в АПЛ 14 матчей, забил 4 гола, сделал 1 ассист.
Ранее сообщалось, что Английская Премьер-лига продала ТВ-права за рекордную сумму.
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