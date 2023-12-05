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Англия
05 декабря 2023, 10:20 | Обновлено 05 декабря 2023, 10:21
691
0

АПЛ продала ТВ-права за рекордную сумму

В общей сложности лига заработает 6,7 миллиарда фунтов стерлингов за четыре года

05 декабря 2023, 10:20 | Обновлено 05 декабря 2023, 10:21
691
0
АПЛ продала ТВ-права за рекордную сумму
Getty Images/Global Images Ukraine

АПЛ продала ТВ-права на территории Великобритании за рекордную сумму. Премьер-лига заключила соглашения со Sky Sports и TNT Sports на пять пакетов прямых трансляций и с BBC Sport на пакет бесплатных трансляций.

Все три соглашения рассчитаны на четыре года, начиная с сезона 2025/26, и являются крупнейшими сделками по продаже прав на спортивные трансляции, когда-либо заключенными в Великобритании.

Объявленные соглашения принесут в общей сложности 6,7 миллиарда фунтов стерлингов (7,8 млрд евро) дохода за четырехлетний период, включая четырехпроцентное увеличение стоимости прав на прямые трансляции по сравнению с предыдущим периодом.

Ранее сообщалось, что АПЛ и низшие лиги впервые совместно продадут телеправа.

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ТВ-права чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Premier League
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