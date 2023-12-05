Микель АРТЕТА: «У Зинченко сильных сторон гораздо больше»

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета после матча 14-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (2:1) дал оценку действиям украинца Александра Зинченко .

«Ты должен любить их такими, какие они есть. У каждого игрока есть свои сильные и слабые стороны. У Алекса сильных сторон гораздо больше. Такое случается и может произойти с каждым игроком.

Это свойственно ему, он может играть на позиции девятки, как атакующий полузащитник, как вингер. Он умен, и его скорость работы зашкаливает. Вы видите, как он гонится за соперниками, как он прессингует.У него есть талант находить свободные зоны и пробелы в небольших просторах. Я действительно счастлив с ним», – заявил Артета.