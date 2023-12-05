Микель АРТЕТА: «У Зинченко сильных сторон гораздо больше»
Испанский специалист – об игре украинского защитника
Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета после матча 14-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (2:1) дал оценку действиям украинца Александра Зинченко .
«Ты должен любить их такими, какие они есть. У каждого игрока есть свои сильные и слабые стороны. У Алекса сильных сторон гораздо больше. Такое случается и может произойти с каждым игроком.
Это свойственно ему, он может играть на позиции девятки, как атакующий полузащитник, как вингер. Он умен, и его скорость работы зашкаливает. Вы видите, как он гонится за соперниками, как он прессингует.У него есть талант находить свободные зоны и пробелы в небольших просторах. Я действительно счастлив с ним», – заявил Артета.
Зинченко в матче против «Вулвз» стал автором голевого паса и ошибся в штрафной своей команды, после чего «волки» забили ответный гол.
Напомним, ранее сообщалось, что Микель Артета установил историческое достижение в «Арсенале».
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