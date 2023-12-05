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Англия
05 декабря 2023, 09:42 | Обновлено 05 декабря 2023, 09:43
1088
0

Микель АРТЕТА: «У Зинченко сильных сторон гораздо больше»

Испанский специалист – об игре украинского защитника

05 декабря 2023, 09:42 | Обновлено 05 декабря 2023, 09:43
1088
0
Микель АРТЕТА: «У Зинченко сильных сторон гораздо больше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета после матча 14-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (2:1) дал оценку действиям украинца Александра Зинченко .

«Ты должен любить их такими, какие они есть. У каждого игрока есть свои сильные и слабые стороны. У Алекса сильных сторон гораздо больше. Такое случается и может произойти с каждым игроком.

Это свойственно ему, он может играть на позиции девятки, как атакующий полузащитник, как вингер. Он умен, и его скорость работы зашкаливает. Вы видите, как он гонится за соперниками, как он прессингует.У него есть талант находить свободные зоны и пробелы в небольших просторах. Я действительно счастлив с ним», – заявил Артета.

Зинченко в матче против «Вулвз» стал автором голевого паса и ошибся в штрафной своей команды, после чего «волки» забили ответный гол.

Напомним, ранее сообщалось, что Микель Артета установил историческое достижение в «Арсенале».

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Микель Артета Александр Зинченко Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник The Athletic
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