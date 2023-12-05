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Англия
05 декабря 2023, 07:51 | Обновлено 05 декабря 2023, 07:54
98
0

Экс-игрок Ливерпуля раскритиковал игру Рэшфорда

Ныне эксперту не нравятся действия нападающего «Манчестер Юнайтед»

05 декабря 2023, 07:51 | Обновлено 05 декабря 2023, 07:54
98
0
Экс-игрок Ливерпуля раскритиковал игру Рэшфорда
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер выступило с критикой в адрес нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда. 45-летний эксперт заявил, что английский форвард должен давать больше своей команде.

«Такие игроки, как Стивен Джеррард, я и Рэшфорд [проводящие всю карьеру в одном клубе] должны исправлять ситуацию, когда что-то идет не так. Сейчас он напоминает мне Марсьяля, и это, пожалуй, худшее, что можно о нем сказать», – заявил Каррагер.

18 матчей, 2 гола – таковы текущие игровые показатели Рэщфорда в нынешнем сезоне.

Ранее Джейми Каррагер высказался об ошибках голкипера «Ман Юнайтед» Андре Онаны.

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Джейми Каррагер Маркус Рэшфорд
Источник Sky Sports
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