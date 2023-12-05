Экс-игрок Ливерпуля раскритиковал игру Рэшфорда
Ныне эксперту не нравятся действия нападающего «Манчестер Юнайтед»
Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер выступило с критикой в адрес нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда. 45-летний эксперт заявил, что английский форвард должен давать больше своей команде.
«Такие игроки, как Стивен Джеррард, я и Рэшфорд [проводящие всю карьеру в одном клубе] должны исправлять ситуацию, когда что-то идет не так. Сейчас он напоминает мне Марсьяля, и это, пожалуй, худшее, что можно о нем сказать», – заявил Каррагер.
18 матчей, 2 гола – таковы текущие игровые показатели Рэщфорда в нынешнем сезоне.
Ранее Джейми Каррагер высказался об ошибках голкипера «Ман Юнайтед» Андре Онаны.
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