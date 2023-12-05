Жозе накажут? В Италии проведут расследование в отношении Моуриньо

Федерация футбола Италии начала разбирательство в отношении главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью, который перед матчем с «Сассуоло» (2:1) в Серии А выразил сомнения по поводу квалификации арбитра встречи Маттео Марченаро:

«Честно говоря, у меня есть опасения из-за судьи. Он уже трижды работал на наших матчах. Не думаю, что у него есть эмоциональная стабильность для работы на таком уровне.

Это не просто матч «Сассуоло» – «Рома». Мы отстаем от зоны Лиги чемпионов на три очка, это очень важная игра для нас. Нет покоя ни из-за арбитра, ни из-за ВАР, с которым нам тоже часто не везло», – заявил тогда Моуриньо.