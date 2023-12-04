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  4. Рома может продлить контракт с Моуриньо
Италия
04 декабря 2023, 21:39 |
357
0

Рома может продлить контракт с Моуриньо

Тренер сумел стабилизировать ситуацию в команде

04 декабря 2023, 21:39 |
357
0
Рома может продлить контракт с Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Владельцы «Ромы», американская семья Фридкин, рассматривает возможность продления контракта с главным тренером команды Жозе Моуриньо. Об этом сообщает авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Нынешний контракт Моуриньо с «Ромой» истекает летом 2024 года. Ранее в СМИ неоднократно сообщалось о том, что из-за неудачных результатов команды руководство «Волков» не намерено продолжать сотрудничество с 60-летним португальцем.

Однако в последнее время результаты «Ромы» улучшились, и после вчерашнего поражения «Наполи» от «Интера» поднялась на четвертое место в Серии А. Это заставило руководство клуба пересмотреть свои планы в отношении Моуриньо.

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Рома Рим Жозе Моуриньо продление контракта
Источник La Gazzetta dello Sport
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