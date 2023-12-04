Рома может продлить контракт с Моуриньо

Владельцы «Ромы», американская семья Фридкин, рассматривает возможность продления контракта с главным тренером команды Жозе Моуриньо. Об этом сообщает авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Нынешний контракт Моуриньо с «Ромой» истекает летом 2024 года. Ранее в СМИ неоднократно сообщалось о том, что из-за неудачных результатов команды руководство «Волков» не намерено продолжать сотрудничество с 60-летним португальцем.

Однако в последнее время результаты «Ромы» улучшились, и после вчерашнего поражения «Наполи» от «Интера» поднялась на четвертое место в Серии А. Это заставило руководство клуба пересмотреть свои планы в отношении Моуриньо.