Украинская бригада рассудит матч женской Лиги наций
Екатерина Монзуль с ассистентками будет работать на поединке Испания – Швеция
Как сообщает официальный сайт УЕФА, на матче женской Лиги наций в группе A4 между Испанией и Швецией, запланированном на 5 декабря в Малаге, будет работать украинская бригада арбитров.
Главным рефери на этом матче будет Екатерина Монзуль. Ей будут ассистировать на боковых линях Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Роль резервного судьи будет исполнять София Причина.
Напомним, сборная Украины недавно не сумела переиграть Польшу и усложнила себе турнирную ситуацию в своей группе. Теперь для того, чтобы не вылететь из своего дивизиона, украинкам нужно побеждать сербок и надеяться на проблемы у конкурентов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч между командами «Минай» и «Динамо» был прерван на 2-й минуте
Домагой Вида поразил ворота «Ариса» на 59-й минуте в 13-м туре