Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинская бригада рассудит матч женской Лиги наций
Лига наций
05 декабря 2023, 05:16 | Обновлено 05 декабря 2023, 05:40
74
0

Украинская бригада рассудит матч женской Лиги наций

Екатерина Монзуль с ассистентками будет работать на поединке Испания – Швеция

05 декабря 2023, 05:16 | Обновлено 05 декабря 2023, 05:40
74
0
Украинская бригада рассудит матч женской Лиги наций
УПЛ. Екатерина Монзуль

Как сообщает официальный сайт УЕФА, на матче женской Лиги наций в группе A4 между Испанией и Швецией, запланированном на 5 декабря в Малаге, будет работать украинская бригада арбитров.

Главным рефери на этом матче будет Екатерина Монзуль. Ей будут ассистировать на боковых линях Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Роль резервного судьи будет исполнять София Причина.

Напомним, сборная Украины недавно не сумела переиграть Польшу и усложнила себе турнирную ситуацию в своей группе. Теперь для того, чтобы не вылететь из своего дивизиона, украинкам нужно побеждать сербок и надеяться на проблемы у конкурентов.

По теме:
КОСТЮЧЕНКО: «УАФ благодарна УЕФА, который держит россию в изоляции»
Сборная Украины попала во вторую корзину для жеребьевки Лиги наций В
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА утвердил сумму призовых и систему их распределения на Евро
Катерина Монзуль Лига наций
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 – впереди. Шахтер подтянулся к лидерам
Футбол | 04 декабря 2023, 15:10 3
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 – впереди. Шахтер подтянулся к лидерам
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 – впереди. Шахтер подтянулся к лидерам

Матч между командами «Минай» и «Динамо» был прерван на 2-й минуте

ВИДЕО. Экс-защитник Динамо принес АЕКу из Афин победу в чемпионате Греции
Футбол | 05 декабря 2023, 02:20 0
ВИДЕО. Экс-защитник Динамо принес АЕКу из Афин победу в чемпионате Греции
ВИДЕО. Экс-защитник Динамо принес АЕКу из Афин победу в чемпионате Греции

Домагой Вида поразил ворота «Ариса» на 59-й минуте в 13-м туре

ВИДЕО. В Динамо показали, что происходило перед матчем с Минаем
Футбол | 04.12.2023, 14:06
ВИДЕО. В Динамо показали, что происходило перед матчем с Минаем
ВИДЕО. В Динамо показали, что происходило перед матчем с Минаем
В Испании назвали стартового вратаря Реала на следующий матч
Футбол | 04.12.2023, 11:40
В Испании назвали стартового вратаря Реала на следующий матч
В Испании назвали стартового вратаря Реала на следующий матч
Матч с Атлетико стал для Барселоны антирекордным по посещаемости в сезоне
Футбол | 04.12.2023, 22:54
Матч с Атлетико стал для Барселоны антирекордным по посещаемости в сезоне
Матч с Атлетико стал для Барселоны антирекордным по посещаемости в сезоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины обыграла Казахстан и вышла в следующий этап чемпионата мира
Сборная Украины обыграла Казахстан и вышла в следующий этап чемпионата мира
03.12.2023, 17:55 6
Другие виды
ПОЧЕТТИНО: «Почему пенальти на Мудрике проверяли, а за руку – дали сразу?»
ПОЧЕТТИНО: «Почему пенальти на Мудрике проверяли, а за руку – дали сразу?»
03.12.2023, 23:10
Футбол
ФОТО. Семейный отдых. Свитолина проводит время с родителями в Монте-Карло
ФОТО. Семейный отдых. Свитолина проводит время с родителями в Монте-Карло
04.12.2023, 12:20
Теннис
ФОТО. Лицо Мудрика после того, как Милнер сфолил на нем в штрафной
ФОТО. Лицо Мудрика после того, как Милнер сфолил на нем в штрафной
04.12.2023, 05:05
Футбол
Уайлдер выбрал Паркера вместо самого избегаемого бойца в дивизионе
Уайлдер выбрал Паркера вместо самого избегаемого бойца в дивизионе
03.12.2023, 23:39 2
Бокс
Российская теннисистка: «Завершаю этот сезон с победой. Слава Украине»
Российская теннисистка: «Завершаю этот сезон с победой. Слава Украине»
03.12.2023, 11:35 4
Теннис
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
04.12.2023, 07:00 13
Футбол
Скандал Динамо с Минаем, перформанс Мудрика, победа гандболисток на ЧМ
Скандал Динамо с Минаем, перформанс Мудрика, победа гандболисток на ЧМ
04.12.2023, 06:10 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем