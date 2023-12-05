Украинская бригада рассудит матч женской Лиги наций

Как сообщает официальный сайт УЕФА, на матче женской Лиги наций в группе A4 между Испанией и Швецией, запланированном на 5 декабря в Малаге, будет работать украинская бригада арбитров.

Главным рефери на этом матче будет Екатерина Монзуль. Ей будут ассистировать на боковых линях Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Роль резервного судьи будет исполнять София Причина.

Напомним, сборная Украины недавно не сумела переиграть Польшу и усложнила себе турнирную ситуацию в своей группе. Теперь для того, чтобы не вылететь из своего дивизиона, украинкам нужно побеждать сербок и надеяться на проблемы у конкурентов.