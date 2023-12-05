Луис СУАРЕС: «За день до игры принимаю три таблетки»

Уругвайский форвард Луис Суарес рассказал после своего последнего домашнего матча за бразильский «Гремио» (это был матч предпоследнего тура, в нем Суарес забил единственный гол в матче, а после последнего тура форвард покинет «Гремио» и, скорее всего, перейдет в «Интер Майами» ), с какими проблемами со здоровьем ему нужно постоянно бороться.

«То, что я чувствую, – это постоянное чувство боли. Мне повезло, что мое колено не опухает. Если бы там образовывалась жидкость, я бы даже не смог пошевелить. Иногда сустав застревал, я достигаю предела, где не могу его согнуть. После игр это впечатляет. За день до игры я принимаю три таблетки, одну на следующий день утром, а за несколько часов до игры я принимаю вольтарен (противовоспалительный и болеутоляющий)

Это не только колено. Иногда у меня болят нижние сухожилия из-за плохой поддержки. Меня часто беспокоит спина, но из-за того, как я хожу, из-за хромоты. Каждый день – это другая работа, это зависит от боли, которую вы чувствуете», – сказал легендарный форвард сборной Уругвая.