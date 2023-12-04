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04 декабря 2023, 11:31 | Обновлено 04 декабря 2023, 12:10
358
0

Луис СУАРЕС – о своем будущем: «Я чувствую боль»

У легендарного уругвайца зимой истекает контракт с «Гремио»

04 декабря 2023, 11:31 | Обновлено 04 декабря 2023, 12:10
358
0
Луис СУАРЕС – о своем будущем: «Я чувствую боль»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

36-летний уругвайский форвард Луис Суарес, вошедший в топ-10 лучших футболистов XXI века, прокомментировал свое будущее.

Зимой у футболиста истекает контракт с бразильским «Гремио», и, по слухам, он может продолжить карьеру в американском «Интер Майами», где выступают его экс-партнеры по «Барселоне» Лионель Месси, Жорди Альба и Серхио Бускетс.

«Я чувствую боль, мое тело говорит за меня. Я хочу получить удовольствие, а потом принять решение для себя после долгой карьеры. Мне нужно отдохнуть, насладиться временем с семьей… А затем судьба покажет, где я окажусь в дальнейшем», — приводит слова Суареса инсайдер Фабрицио Романо.

Отметим, что в сезоне-2023 Суарес провел за «Гремио» 52 матча во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал 17 голевых передач.

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Луис Суарес Гремио Интер Майами Фабрицио Романо Лионель Месси Серхио Бускетс Жорди Альба
Источник Фабрицио Романо
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