Луис СУАРЕС – о своем будущем: «Я чувствую боль»

36-летний уругвайский форвард Луис Суарес, вошедший в топ-10 лучших футболистов XXI века, прокомментировал свое будущее.

Зимой у футболиста истекает контракт с бразильским «Гремио», и, по слухам, он может продолжить карьеру в американском «Интер Майами», где выступают его экс-партнеры по «Барселоне» Лионель Месси, Жорди Альба и Серхио Бускетс.

«Я чувствую боль, мое тело говорит за меня. Я хочу получить удовольствие, а потом принять решение для себя после долгой карьеры. Мне нужно отдохнуть, насладиться временем с семьей… А затем судьба покажет, где я окажусь в дальнейшем», — приводит слова Суареса инсайдер Фабрицио Романо.

Отметим, что в сезоне-2023 Суарес провел за «Гремио» 52 матча во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал 17 голевых передач.