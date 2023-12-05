ВИДЕО. Зинченко vs Салах. Лучший фифер Украины показал, как защищается
Профессиональных украинский киберспортсмен Yozhyk показал гайды по обороне
Лучший и самый титулованный игрок в EA Sports FC 24 (FIFA в прошлом) Евгений Мостовик, который играет под ником Yozhyk, поделился полезной информацией для любителей футбольного симулятора:
«Прекрасный пример, почему я играю с тактической защитой (а не Advanced). Ибо если игра почувствует, что именно новая анимация shoulder'a будет удачной – то сама активирует ее.
Я хотел дать отбор, но в ту же долю секунды соперник смещает мяч левее. Отбор бы уже пролетел, а так – включился shoulder.
И напротив может быть. Вам кажется, что shoulder нужно нажать, а игрок на 2 метра пролетит мимо, провалится позиция и будет дыра.
Ну а когда я хочу без отбора поотбирать корпусом (как и годами раньше) – старая-добрая L2 всегда готова», – рассказал Евгений в своем Telegram-канале, прикрепив соответствующее видео.
Интересно, что за команду Евгения в игре мяч отобрал украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко у соперника, который на тот момент управлял представителем «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.
ВИДЕО. Мяч отобрал Зинченко. Лучшей фифер Украины показал, как защищается
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