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Греция
05 декабря 2023, 02:20 | Обновлено 05 декабря 2023, 02:21
167
0

ВИДЕО. Экс-защитник Динамо принес АЕКу из Афин победу в чемпионате Греции

Домагой Вида поразил ворота «Ариса» на 59-й минуте в 13-м туре

05 декабря 2023, 02:20 | Обновлено 05 декабря 2023, 02:21
167
0
ВИДЕО. Экс-защитник Динамо принес АЕКу из Афин победу в чемпионате Греции
Getty Images/Global Images Ukraine. Домагой Вида

4 декабря состоялся матч 13-го тура чемпионата Греции по футболу между командами АЕК Афины и «Арис». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 59-й минуте забил 34-летний хорватский экс-защитник киевского «Динамо» Домагой Вида. Вида оформил взятие ворот благодаря точному удару головой после углового.

❗️ ВИДЕО. Экс-защитник Динамо принес АЕКу из Афин победу в чемпионате Греции

Для Виды это 2-й мяч в текущем чемпионате Греции. На его счету также 1 ассист в 7 поединках.

3 октября Домагой забил в ворота «Аякса» во 2-м туре Лиги Европы в группе В (1:1).

Сейчас АЕК находится на 2-й позиции в таблице чемпионата. У команды 30 очков после 13 сыгранных туров. У лидера «Панатинаикоса» 31 пункт.

Таблица чемпионата Греции 2023/24

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Источник Sport.ua
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