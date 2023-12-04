Вацко раскритиковал Лучи и объяснил, почему украинец работал на матче ЛЧ

Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко раскритиковал работу главы комитета арбитров Лучано Лучи:

«За все время работы итальянских кураторов и развивающих личностей судейского корпуса, никогда украинский арбитр не судил матч группового этапа Лиги чемпионов, никогда до прошлой недели.

А теперь параллель, понятная каждому украинцу. Есть в вашем избирательном округе депутат. Вот избрали его в Верховную Раду, он сидит себе 4,5 года из этой каденции, не делает абсолютно н****а и стрижет свою капусту за правильное нажатие кнопок в нужных голосованиях.

Но вот приближаются новые выборы, и капусту хочется стричь и в следующие пять лет. Но для этого нужно, чтобы люди снова за тебя проголосовали.

И тот тип, который 4,5 года ничего не делал, начинает за полгода до выборов создавать видимость активной деятельности – выделил там какие-то 100 долларов, чтобы скамейки коммунальщики покрасили, гречку с тушоночкой пенсионерам раздать.

И вот для меня так смотрится эта история. Лучи н****а не делал все это время, а тут – чтобы остаться при кормушке, при новой власти – нате вам результат. Даже вам гречку с тушенкой на матч «Реал Сосьедад» – «РБ Зальцбург». Чтобы потом сказать: «Ну вот, я же подготовил, мы же добились, историческое достижение», – рассказал Вацко.

29 ноября украинский арбитр Николай Балакин рассудил матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между испанским «Реал Сосьедадом» и австрийским «РБ Зальцбург» (0:0).