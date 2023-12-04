Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вацко раскритиковал Лучи и объяснил, почему украинец работал на матче ЛЧ
Лига чемпионов
04 декабря 2023, 23:59 | Обновлено 05 декабря 2023, 00:00
289
1

Вацко раскритиковал Лучи и объяснил, почему украинец работал на матче ЛЧ

Украинский журналист жестко прошелся по главе комитета арбитров

04 декабря 2023, 23:59 | Обновлено 05 декабря 2023, 00:00
289
1
Вацко раскритиковал Лучи и объяснил, почему украинец работал на матче ЛЧ
УАФ. Лучано Лучи

Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко раскритиковал работу главы комитета арбитров Лучано Лучи:

«За все время работы итальянских кураторов и развивающих личностей судейского корпуса, никогда украинский арбитр не судил матч группового этапа Лиги чемпионов, никогда до прошлой недели.

А теперь параллель, понятная каждому украинцу. Есть в вашем избирательном округе депутат. Вот избрали его в Верховную Раду, он сидит себе 4,5 года из этой каденции, не делает абсолютно н****а и стрижет свою капусту за правильное нажатие кнопок в нужных голосованиях.

Но вот приближаются новые выборы, и капусту хочется стричь и в следующие пять лет. Но для этого нужно, чтобы люди снова за тебя проголосовали.

И тот тип, который 4,5 года ничего не делал, начинает за полгода до выборов создавать видимость активной деятельности – выделил там какие-то 100 долларов, чтобы скамейки коммунальщики покрасили, гречку с тушоночкой пенсионерам раздать.

И вот для меня так смотрится эта история. Лучи н****а не делал все это время, а тут – чтобы остаться при кормушке, при новой власти – нате вам результат. Даже вам гречку с тушенкой на матч «Реал Сосьедад» – «РБ Зальцбург». Чтобы потом сказать: «Ну вот, я же подготовил, мы же добились, историческое достижение», – рассказал Вацко.

29 ноября украинский арбитр Николай Балакин рассудил матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между испанским «Реал Сосьедадом» и австрийским «РБ Зальцбург» (0:0).

По теме:
Шахтер и Динамо. Обновлен проектный посев в еврокубках 2024/25
Президент Днепра-1: Наша игра в еврокубках – позор, который еще нужно смыть
Источник: скаут Базеля просматривал игру Сапуги в матче с Зарей
Лучано Лучи Виктор Вацко Лига чемпионов Николай Балакин
Источник Вацко Live
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зидан выше Рамоса. Обнародован рейтинг лучших игроков Реала в истории
Футбол | 04 декабря 2023, 02:10 4
Зидан выше Рамоса. Обнародован рейтинг лучших игроков Реала в истории
Зидан выше Рамоса. Обнародован рейтинг лучших игроков Реала в истории

Британский портал FourFourTwo выпустил свой очередной рейтинг

ФОТО. Лицо Мудрика после того, как Милнер сфолил на нем в штрафной
Футбол | 04 декабря 2023, 05:05 0
ФОТО. Лицо Мудрика после того, как Милнер сфолил на нем в штрафной
ФОТО. Лицо Мудрика после того, как Милнер сфолил на нем в штрафной

Михаил заработал 11-метровый, благодаря котором «Челси» забил 3-й мяч «Брайтону»

ФОТО. Три красотки. Свитолина, Цуренко и Костюк прогулялись по Монте-Карло
Теннис | 04.12.2023, 04:09
ФОТО. Три красотки. Свитолина, Цуренко и Костюк прогулялись по Монте-Карло
ФОТО. Три красотки. Свитолина, Цуренко и Костюк прогулялись по Монте-Карло
Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
Футбол | 04.12.2023, 18:45
Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
Известный инсайдер назвал имя тренера, который может возглавить Зорю
Футбол | 04.12.2023, 22:51
Известный инсайдер назвал имя тренера, который может возглавить Зорю
Известный инсайдер назвал имя тренера, который может возглавить Зорю
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vovan78
Молодець Вацко, правду сказав. Потрібно в шию гнати цих дармоїдів з суддівського корпусу які тільки бабло гребуть, а суддівство в ЧУ повне дно!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Скандал Динамо с Минаем, перформанс Мудрика, победа гандболисток на ЧМ
Скандал Динамо с Минаем, перформанс Мудрика, победа гандболисток на ЧМ
04.12.2023, 06:10 9
Футбол
Тренер назвал боксера, у которого больше шансов победить Фьюри, чем у Усика
Тренер назвал боксера, у которого больше шансов победить Фьюри, чем у Усика
03.12.2023, 10:42 3
Бокс
Скандал в Румынии. Экс-тренер Динамо подрался с собственными футболистами
Скандал в Румынии. Экс-тренер Динамо подрался с собственными футболистами
04.12.2023, 12:36
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Минай – Динамо не доигран, игра перенесена
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Минай – Динамо не доигран, игра перенесена
03.12.2023, 14:58 349
Футбол
Источник: Андрей Лунин продлил контракт с Реалом
Источник: Андрей Лунин продлил контракт с Реалом
04.12.2023, 19:08 39
Футбол
ФОТО. Семейный отдых. Свитолина проводит время с родителями в Монте-Карло
ФОТО. Семейный отдых. Свитолина проводит время с родителями в Монте-Карло
04.12.2023, 12:20
Теннис
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
04.12.2023, 07:00 12
Футбол
Сборная Украины обыграла Казахстан и вышла в следующий этап чемпионата мира
Сборная Украины обыграла Казахстан и вышла в следующий этап чемпионата мира
03.12.2023, 17:55 6
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем