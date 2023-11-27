Стало известно, какой матч Лиги чемпионов рассудят украинские арбитры

Украинский арбитр Николай Балакин рассудит матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между испанским «Реал Сосьедадом» и австрийским «РБ Зальцбург».

Вся бригада арбитров будет состоять из украинцев. Ассистентами Балакина стали Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. 4-й рефери – Ярослав Козык. Судьи из Украины рассудят матч Лиги чемпионов впервые с 1998 года.

Матч между «Сосьедадом» и «Зальцбургом» состоится 29 ноября. Стартовый свисток Николая Балакина прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ранее в этом сезоне Николай Балакин работал на матче Лиги Европы «Марсель» – «Брайтон» и игре квалификации к Евро-2024 между Кипром и Испанией.