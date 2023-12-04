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  4. НАГОРНЯК: «По уровню игроков мы превосходим соперников по плей-офф»
Чемпионат Европы
04 декабря 2023, 23:43 |
171
0

НАГОРНЯК: «По уровню игроков мы превосходим соперников по плей-офф»

Экс-игрок сборной Украины – о шансах сборной Украины на Евро-2024

04 декабря 2023, 23:43 |
171
0
НАГОРНЯК: «По уровню игроков мы превосходим соперников по плей-офф»
УАФ. Сергей Нагорняк

Бывший игрок сборной Украины Сергей Нагорняк оценил шансы команды на выход на Евро-2024 через плей-офф, где соперниками будут Босния и Герцеговина и Исландия/Израиль:

«Наша сборная сейчас действительно сильнейшая среди четырех претендентов на путевку на Евро. Это она доказала в отборочном цикле. Ну разве перед этим кто-то в Европе мог спрогнозировать, что Украина до последнего тура будет биться с Италией и в итоге наберет одинаковое количество очков?! По моему мнению, сила нашей сборной — в мощной командной игре.

По уровню футболистов мы превосходим соперников по плей-офф. В нашем составе представители топ-чемпионатов Англии, Испании, Италии, таких клубов, как «Челси» и «Арсенал». В нашем составе наконец есть забивной форвард Довбик, который феерит в «Жироне».

Но это не значит, что мы на сто процентов поедем на Евро. Не забывайте, что стадия плей-офф состоит из одного матча, а не из двух. Поверьте, боснийцы верят в то, что победят Украину в одном поединке на домашнем поле. Тем более что у них в составе такие звезды, как Джеко, Пьянич и Крунич».

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Сергей Нагорняк сборная Украины по футболу Евро-2024
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