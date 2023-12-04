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Испания
04 декабря 2023, 22:54 |
979
2

Матч с Атлетико стал для Барселоны антирекордным по посещаемости в сезоне

38% мест на стадионе были пустыми

04 декабря 2023, 22:54 |
979
2
Матч с Атлетико стал для Барселоны антирекордным по посещаемости в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера «Барселона» в центральном матче 15-го тура Ла Лиги дома обыграла «Атлетико» Мадрид со счетом 1:0.

Довольно неожиданно, этот матч стал для «Барселоны» худшим в сезоне в плане посещаемости. Поединок посетили 34 568 болельщиков: 38% мест на стадионе были пустыми.

Причиной низкого интереса зрителей к матчу называют трудности с логистикой, высокие цены на билеты (от 99 до 219 евро), плохая погода, а также позднее время начала матча, что осложняло фанатам дорогу домой.

Напомним, из-за реконструкции «Камп Ноу» «Барселона» домашние матчи в нынешнем сезоне проводит на олимпийском стадионе «Монтжуик».

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Атлетико Мадрид Барселона Барселона - Атлетико Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Football Espana
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Комментарии 2
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Vitaliy_yatsenko
Ноу Камп майже 100 тисяч вміщує. Якщо на матчі було 34 568 глядачів, то заповненість була менше 35%. Вільними були 65%. Можливо, що це 34 568 - кількість вільних місць, тоді інша історія.
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