Матч с Атлетико стал для Барселоны антирекордным по посещаемости в сезоне

Вчера «Барселона» в центральном матче 15-го тура Ла Лиги дома обыграла «Атлетико» Мадрид со счетом 1:0.

Довольно неожиданно, этот матч стал для «Барселоны» худшим в сезоне в плане посещаемости. Поединок посетили 34 568 болельщиков: 38% мест на стадионе были пустыми.

Причиной низкого интереса зрителей к матчу называют трудности с логистикой, высокие цены на билеты (от 99 до 219 евро), плохая погода, а также позднее время начала матча, что осложняло фанатам дорогу домой.

Напомним, из-за реконструкции «Камп Ноу» «Барселона» домашние матчи в нынешнем сезоне проводит на олимпийском стадионе «Монтжуик».