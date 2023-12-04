Милан нацелился на легенду Баварии
«Россонери» хотят подписать Томаса Мюллера свободным агентом
«Милан» проявляет интерес к легенде мюнхенской «Баварии» Томасу Мюллеру. Об этом сообщает немецкий инсайдер Кристиан Фальк.
Контракт Мюллера с «Баварией» истекает в конце нынешнего сезона, и «россонери» надеются подписать 34-летнего ветерана свободным агентом.
Ранее сообщалось о том, что Мюллер готов продлить контракт с «Баварией». Однако потеря статуса игрока основы может заставить немца пересмотреть свои планы.
В нынешнем сезоне на счету Мюллера 2 гола и 5 ассистов в 15 матчах за «Баварию» во всех турнирах.
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