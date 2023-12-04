Милан нацелился на легенду Баварии

«Милан» проявляет интерес к легенде мюнхенской «Баварии» Томасу Мюллеру. Об этом сообщает немецкий инсайдер Кристиан Фальк.

Контракт Мюллера с «Баварией» истекает в конце нынешнего сезона, и «россонери» надеются подписать 34-летнего ветерана свободным агентом.

Ранее сообщалось о том, что Мюллер готов продлить контракт с «Баварией». Однако потеря статуса игрока основы может заставить немца пересмотреть свои планы.

В нынешнем сезоне на счету Мюллера 2 гола и 5 ассистов в 15 матчах за «Баварию» во всех турнирах.