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  4. Милан нацелился на легенду Баварии
Италия
04 декабря 2023, 20:42 |
898
0

Милан нацелился на легенду Баварии

«Россонери» хотят подписать Томаса Мюллера свободным агентом

04 декабря 2023, 20:42 |
898
0
Милан нацелился на легенду Баварии
ФК Бавария. Томас Мюллер

«Милан» проявляет интерес к легенде мюнхенской «Баварии» Томасу Мюллеру. Об этом сообщает немецкий инсайдер Кристиан Фальк.

Контракт Мюллера с «Баварией» истекает в конце нынешнего сезона, и «россонери» надеются подписать 34-летнего ветерана свободным агентом.

Ранее сообщалось о том, что Мюллер готов продлить контракт с «Баварией». Однако потеря статуса игрока основы может заставить немца пересмотреть свои планы.

В нынешнем сезоне на счету Мюллера 2 гола и 5 ассистов в 15 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

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Милан Бавария Томас Мюллер трансферы трансферы Серии A трансферы Бундеслиги свободный агент
Источник Twitter
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