Мюллер готов к новому контракту с Баварией. Но есть условие

Форвард Томас Мюллер находится в переговорном процессе с руководством «Баварии» относительно подписания нового контракта.

Сообщается, будто 34-летний футболист заявил, что намерен заключить новое соглашение с баварцами лишь в том случае, если его заработная плата останется на прежнем уровне. Мюллер не согласен идти на понижение своего оклада.

Томас Мюллер всю карьеру выступает в рядах «Баварии». Его нынешний контракт рассчитан до лета будущего года.

В нынешнем сезоне Мюллер провел за «Баварию» в Бундеслиге 10 матчей, забил 1 гол, сделал 4 ассиста.

Ранее стало известно, что Томас Мюллер может покинуть «Баварию».