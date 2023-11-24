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  4. Мюллер готов к новому контракту с Баварией. Но есть условие
Германия
24 ноября 2023, 09:43 | Обновлено 24 ноября 2023, 09:47
329
0

Мюллер готов к новому контракту с Баварией. Но есть условие

Нападающий-ветеран завершать карьеру пока не намерен

24 ноября 2023, 09:43 | Обновлено 24 ноября 2023, 09:47
329
0
Мюллер готов к новому контракту с Баварией. Но есть условие
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Форвард Томас Мюллер находится в переговорном процессе с руководством «Баварии» относительно подписания нового контракта.

Сообщается, будто 34-летний футболист заявил, что намерен заключить новое соглашение с баварцами лишь в том случае, если его заработная плата останется на прежнем уровне. Мюллер не согласен идти на понижение своего оклада.

Томас Мюллер всю карьеру выступает в рядах «Баварии». Его нынешний контракт рассчитан до лета будущего года.

В нынешнем сезоне Мюллер провел за «Баварию» в Бундеслиге 10 матчей, забил 1 гол, сделал 4 ассиста.

Ранее стало известно, что Томас Мюллер может покинуть «Баварию».

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Томас Мюллер Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Источник Bild
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