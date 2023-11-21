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Германия
21 ноября 2023, 14:48 | Обновлено 21 ноября 2023, 14:49
660
0

Мюллер решил продолжить карьеру, но может покинуть Баварию

Ветеран останется в футболе еще как минимум на год

21 ноября 2023, 14:48 | Обновлено 21 ноября 2023, 14:49
660
0
Мюллер решил продолжить карьеру, но может покинуть Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Контракт Томаса Мюллера с «Баварией» истекает летом 2024 года. Ранее в СМИ ходили слухи о том, что 34-летний форвард в конце сезона может завершить свою карьеру.

Однако инсайдер Фабрицио Романо сообщает о том, что Мюллер решил продолжать карьеру и останется в футболе еще как минимум на год. Однако при этом нет уверенности в том, что он останется в «Баварии»: существует вероятность того, что Мюллер покинет чемпионов Германии и подпишет контракт с другим клубом.

Напомним, Мюллер является воспитанником «Баварии» и выступает за родной клуб на протяжении всей карьеры. В нынешнем сезоне на его счету 2 гола и 5 ассистов в 14 матчах во всех турнирах.

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Томас Мюллер Бавария Фабрицио Романо продление контракта завершение карьеры
Источник Фабрицио Романо
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