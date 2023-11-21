Мюллер решил продолжить карьеру, но может покинуть Баварию

Контракт Томаса Мюллера с «Баварией» истекает летом 2024 года. Ранее в СМИ ходили слухи о том, что 34-летний форвард в конце сезона может завершить свою карьеру.

Однако инсайдер Фабрицио Романо сообщает о том, что Мюллер решил продолжать карьеру и останется в футболе еще как минимум на год. Однако при этом нет уверенности в том, что он останется в «Баварии»: существует вероятность того, что Мюллер покинет чемпионов Германии и подпишет контракт с другим клубом.

Напомним, Мюллер является воспитанником «Баварии» и выступает за родной клуб на протяжении всей карьеры. В нынешнем сезоне на его счету 2 гола и 5 ассистов в 14 матчах во всех турнирах.