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  4. Марко САПУГА: «Для Зари не будет проблемой выбраться со дна»
Украина. Премьер лига
04 декабря 2023, 20:44 |
211
0

Марко САПУГА: «Для Зари не будет проблемой выбраться со дна»

Полузащитник «Руха» прокомментировал ничью с «Зарей»

04 декабря 2023, 20:44 |
211
0
Марко САПУГА: «Для Зари не будет проблемой выбраться со дна»
ФК Рух. Марко Сапуга

Полузащитник львовского «Руха» Марко Сапуга прокомментировал ничью в матче 16-го тура УПЛ против луганской «Зари» (0:0):

«Это был тяжелый матч при непростых погодных условиях, но мы на это не обращали внимания. Мы были в одинаковых условиях с «Зарей». У «Руха» были моменты – в первом тайме могли забить, во втором тайме Квасница имел прекрасную возможность. «Заря» же показала, что для них не будет проблемой выбраться со дна турнирной таблицы, потому что у них сильные игроки и хороший потенциал.

С каждой игрой наша команда прибавляет, но иногда все же заметно, что не хватает опыта в завершении атак. Нужно реализовывать свои моменты и надеюсь, это удастся в следующих поединках. Теперь нас ждет матч в Полтаве – мы настраиваемся только на положительный результат».

После 16 туров Украинской Премьер-лиги «Рух» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Рух Львов Заря - Рух Марко Сапуга
Источник ФК Рух Львов
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