Марко САПУГА: «Для Зари не будет проблемой выбраться со дна»

Полузащитник львовского «Руха» Марко Сапуга прокомментировал ничью в матче 16-го тура УПЛ против луганской «Зари» (0:0):

«Это был тяжелый матч при непростых погодных условиях, но мы на это не обращали внимания. Мы были в одинаковых условиях с «Зарей». У «Руха» были моменты – в первом тайме могли забить, во втором тайме Квасница имел прекрасную возможность. «Заря» же показала, что для них не будет проблемой выбраться со дна турнирной таблицы, потому что у них сильные игроки и хороший потенциал.

С каждой игрой наша команда прибавляет, но иногда все же заметно, что не хватает опыта в завершении атак. Нужно реализовывать свои моменты и надеюсь, это удастся в следующих поединках. Теперь нас ждет матч в Полтаве – мы настраиваемся только на положительный результат».

После 16 туров Украинской Премьер-лиги «Рух» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.