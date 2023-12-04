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Италия
04 декабря 2023, 20:26 | Обновлено 04 декабря 2023, 20:41
1206
0

Докатился. Экс-звезда Ромы и Интера перешел в клуб из Индонезии

Раджа Наингголан будет выступать за «Бхаянгкара Прессиси»

04 декабря 2023, 20:26 | Обновлено 04 декабря 2023, 20:41
1206
0
Докатился. Экс-звезда Ромы и Интера перешел в клуб из Индонезии
Getty Images/Global Images Ukraine. Раджа Наингголан

Известный экс-полузащитник сборной Бельгии Раджа Наингголан подписал контракт с клубом из Индонезии «Бхаянгкара Прессиси». 35-летний бельгиец оставался в статусе свободного агента с июля текущего года, когда истек его контракт со «СПАЛом».

«Бхаянгкара Прессиси» на данный момент занимает последнее место в чемпионате Индонезии, одержав лишь одну победу в 20 матчах.

Наингголан, известный прежде всего по выступлениям за «Рому» и «Интер», имеет индонезийские корни: оттуда родом его отец, который рано покинул семью. Сам футболист впервые побывал в Индонезии лишь в 25-летнем возрасте.

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Раджа Наингголан свободный агент
Источник Sport.ua
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