Докатился. Экс-звезда Ромы и Интера перешел в клуб из Индонезии

Известный экс-полузащитник сборной Бельгии Раджа Наингголан подписал контракт с клубом из Индонезии «Бхаянгкара Прессиси». 35-летний бельгиец оставался в статусе свободного агента с июля текущего года, когда истек его контракт со «СПАЛом».

«Бхаянгкара Прессиси» на данный момент занимает последнее место в чемпионате Индонезии, одержав лишь одну победу в 20 матчах.

Наингголан, известный прежде всего по выступлениям за «Рому» и «Интер», имеет индонезийские корни: оттуда родом его отец, который рано покинул семью. Сам футболист впервые побывал в Индонезии лишь в 25-летнем возрасте.