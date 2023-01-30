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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда Ромы и Интера вернулась в итальянский футбол
Италия
30 января 2023, 18:55 |
1403
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда Ромы и Интера вернулась в итальянский футбол

Раджа Наингголан будет выступать за СПАЛ

30 января 2023, 18:55 |
1403
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда Ромы и Интера вернулась в итальянский футбол
ФК СПАЛ. Раджа Наингголан

Клуб итальянской Серии В СПАЛ официально сообщил о подписании полузащитника «Антверпена» Раджи Наингголана. 34-летний бельгиец перешел на правах свободного агента.

Контракт Наингголана рассчитан до лета 2023 года с автоматическим продлением еще на год. Ранее Наингголан выступал в Италии за «Пьяченцу», «Кальяри», «Рому» и «Интер».

На переходе Наингголана настоял главный тренер СПАЛа Даниэле Де Росси, который ранее выступал вместе с бельгийцем за «Рому».

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Раджа Наингголан СПАЛ Антверпен трансферы
Источник ФК СПАЛ
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