ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда Ромы и Интера вернулась в итальянский футбол

Клуб итальянской Серии В СПАЛ официально сообщил о подписании полузащитника «Антверпена» Раджи Наингголана. 34-летний бельгиец перешел на правах свободного агента.

Контракт Наингголана рассчитан до лета 2023 года с автоматическим продлением еще на год. Ранее Наингголан выступал в Италии за «Пьяченцу», «Кальяри», «Рому» и «Интер».

На переходе Наингголана настоял главный тренер СПАЛа Даниэле Де Росси, который ранее выступал вместе с бельгийцем за «Рому».