Италия30 января 2023, 18:55 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда Ромы и Интера вернулась в итальянский футбол
Раджа Наингголан будет выступать за СПАЛ
30 января 2023, 18:55 |
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Клуб итальянской Серии В СПАЛ официально сообщил о подписании полузащитника «Антверпена» Раджи Наингголана. 34-летний бельгиец перешел на правах свободного агента.
Контракт Наингголана рассчитан до лета 2023 года с автоматическим продлением еще на год. Ранее Наингголан выступал в Италии за «Пьяченцу», «Кальяри», «Рому» и «Интер».
На переходе Наингголана настоял главный тренер СПАЛа Даниэле Де Росси, который ранее выступал вместе с бельгийцем за «Рому».
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