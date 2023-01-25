Экс-звезда Интера и Ромы может оказаться в Серии В

Известный бельгийский полузащитник Раджа Наингголан может продолжить свою карьеру в клубе итальянской Серии В, СПАЛе. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Сейчас Наингголан выступает за бельгийский «Антверпен». На счету 34-летнего бельгийского хавбека 3 гола и 2 ассиста в 18 матчах во всех турнирах.

Отметим, что СПАЛ сейчас возглавляет бывший партнер Наингголана по «Роме» Даниэле Де Росси.