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Италия
25 января 2023, 21:14 |
753
0

Экс-звезда Интера и Ромы может оказаться в Серии В

Интерес к Радже Наингголану проявляет СПАЛ

25 января 2023, 21:14 |
753
0
Экс-звезда Интера и Ромы может оказаться в Серии В
Getty Images/Global Images Ukraine. Раджа Наингголан

Известный бельгийский полузащитник Раджа Наингголан может продолжить свою карьеру в клубе итальянской Серии В, СПАЛе. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Сейчас Наингголан выступает за бельгийский «Антверпен». На счету 34-летнего бельгийского хавбека 3 гола и 2 ассиста в 18 матчах во всех турнирах.

Отметим, что СПАЛ сейчас возглавляет бывший партнер Наингголана по «Роме» Даниэле Де Росси.

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Раджа Наингголан СПАЛ Антверпен Даниэле Де Росси
Источник Джанлука Ди Марцио
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