Италия25 января 2023, 21:14 |
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Экс-звезда Интера и Ромы может оказаться в Серии В
Интерес к Радже Наингголану проявляет СПАЛ
25 января 2023, 21:14 |
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Известный бельгийский полузащитник Раджа Наингголан может продолжить свою карьеру в клубе итальянской Серии В, СПАЛе. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Сейчас Наингголан выступает за бельгийский «Антверпен». На счету 34-летнего бельгийского хавбека 3 гола и 2 ассиста в 18 матчах во всех турнирах.
Отметим, что СПАЛ сейчас возглавляет бывший партнер Наингголана по «Роме» Даниэле Де Росси.
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