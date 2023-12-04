Реал потерял основного защитника до конца года
Дани Карвахаль получил травму камбаловидной мышцы левой ноги
Основной защитник «Реала» Дани Карвахаль получил травму в последнем матче команды в Ла Лиге против «Гранады» (победа 2:0).
По информации испанских СМИ, у Карвахаля повреждение камбаловидной мышцы левой ноги. Сроки восстановления игрока – три-четыре недели, что означает, что в 2023 календарном году 31-летний защитник сборной Испании уже не сыграет.
В нынешнем сезоне на счету Дани Карвахаля 2 гола и 2 ассиста в 17 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2025 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Богдан Милованов получил одну из самых странных красных карточек
Диего Лонго обвинили в лоббировании интересов конкретных игроков