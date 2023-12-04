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Испания
04 декабря 2023, 19:43 |
1261
0

Реал потерял основного защитника до конца года

Дани Карвахаль получил травму камбаловидной мышцы левой ноги

04 декабря 2023, 19:43 |
1261
0
Реал потерял основного защитника до конца года
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль

Основной защитник «Реала» Дани Карвахаль получил травму в последнем матче команды в Ла Лиге против «Гранады» (победа 2:0).

По информации испанских СМИ, у Карвахаля повреждение камбаловидной мышцы левой ноги. Сроки восстановления игрока – три-четыре недели, что означает, что в 2023 календарном году 31-летний защитник сборной Испании уже не сыграет.

В нынешнем сезоне на счету Дани Карвахаля 2 гола и 2 ассиста в 17 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2025 года.

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Источник: Андрей Лунин продлил контракт с Реалом
Дани Карвахаль Реал Мадрид травма
Источник Marca
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