Реал потерял основного защитника до конца года

Основной защитник «Реала» Дани Карвахаль получил травму в последнем матче команды в Ла Лиге против «Гранады» (победа 2:0).

По информации испанских СМИ, у Карвахаля повреждение камбаловидной мышцы левой ноги. Сроки восстановления игрока – три-четыре недели, что означает, что в 2023 календарном году 31-летний защитник сборной Испании уже не сыграет.

В нынешнем сезоне на счету Дани Карвахаля 2 гола и 2 ассиста в 17 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2025 года.