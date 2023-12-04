ВИДЕО. Украинского футболиста удалили за то, что он не мог продолжить игру
Богдан Милованов получил одну из самых странных красных карточек
Украинский защитник «Ароки» Богдан Милованов получил странную красную карточку в матче 12-го тура чемпионата Португалии против «Боавишты» (4:0).
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На 48-й минуте поединка 25-летний футболист получил повреждение и показал арбитру, что не сможет доиграть матч. Судья, впрочем, дал указание продолжать играть.
Богдан решил мужественно доиграть игру до остановки, и после завершения атаки соперника сел на газон. За это рефери показал Милованову 2-ю желтую карточку, которая автоматически превратилась в красную.
ВИДЕО. Украинского футболиста удалили за то, что он не мог продолжить игру.
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Футболісти звикли, що треба сісти на сраку, коли щось не так і зі "страдальним таблом" чекати, поки прибіжать лікарі, витруть соплі, пороблять масажик, зроблять намікюр. Аби в цей час тренер встиг підготовити заміну і футболіст перевдягнувся. Аби команда не града в меншості.А тут такий рідчайший випадок, коли суддя сказав грати або покинути поле. Оскільки як ми бачили Мілованов міг і ходити, і навіть бігати. Але хотів потягнути час з вибіганням лікарів. Але суддя свисниув, і він встав і побіг як ні в чому не бувало. А потім, замість того, аби вийти за межі поля, яке в метрі - знову демонстративно всівся на газон з претензією: "Агов, ти суддя, я на газоні, де мої лікарі?" На що суддя вибісився остаточно і вигнав його.Мілованов і не винний, бо робив те, що роблять всі футболісти. Але от так не повезло, що суддя був не в настрою. Шкода, що відео обривається. Що було далі? Мілованов встав і пішов? Чи чекав лікарів, які вже точно не потрібні?