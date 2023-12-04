Украинский защитник «Ароки» Богдан Милованов получил странную красную карточку в матче 12-го тура чемпионата Португалии против «Боавишты» (4:0).

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На 48-й минуте поединка 25-летний футболист получил повреждение и показал арбитру, что не сможет доиграть матч. Судья, впрочем, дал указание продолжать играть.

Богдан решил мужественно доиграть игру до остановки, и после завершения атаки соперника сел на газон. За это рефери показал Милованову 2-ю желтую карточку, которая автоматически превратилась в красную.

ВИДЕО. Украинского футболиста удалили за то, что он не мог продолжить игру.