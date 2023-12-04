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Португалия
04 декабря 2023, 19:53 | Обновлено 04 декабря 2023, 20:02
3072
2

ВИДЕО. Украинского футболиста удалили за то, что он не мог продолжить игру

Богдан Милованов получил одну из самых странных красных карточек

04 декабря 2023, 19:53 | Обновлено 04 декабря 2023, 20:02
3072
2
ВИДЕО. Украинского футболиста удалили за то, что он не мог продолжить игру
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Милованов

Украинский защитник «Ароки» Богдан Милованов получил странную красную карточку в матче 12-го тура чемпионата Португалии против «Боавишты» (4:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua.

На 48-й минуте поединка 25-летний футболист получил повреждение и показал арбитру, что не сможет доиграть матч. Судья, впрочем, дал указание продолжать играть.

Богдан решил мужественно доиграть игру до остановки, и после завершения атаки соперника сел на газон. За это рефери показал Милованову 2-ю желтую карточку, которая автоматически превратилась в красную.

ВИДЕО. Украинского футболиста удалили за то, что он не мог продолжить игру.

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Богдан Милованов Арока чемпионат Португалии по футболу Боавишта удаление (красная карточка) видео
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Андрей Залищук
рефері долбойоб
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+7
anacreon
Смішно вийшло. Суддя щось був не в настрої в цей день терпіти футбольні цирки. Не часто таке побачиш.  Безвідносно національності. Якби це сталося з іншим футболістом, то у нас всім було б смішно.
Футболісти звикли, що треба сісти на сраку, коли щось не так і зі "страдальним таблом"  чекати, поки прибіжать лікарі, витруть соплі, пороблять масажик, зроблять намікюр. Аби в цей час тренер встиг підготовити заміну і футболіст перевдягнувся.  Аби команда не града в меншості.А тут такий рідчайший випадок, коли суддя сказав грати або покинути поле. Оскільки як ми бачили Мілованов міг і ходити, і навіть бігати. Але хотів потягнути час з вибіганням лікарів. Але суддя свисниув, і він встав і побіг як ні в чому не бувало. А потім, замість того, аби вийти за межі поля, яке в метрі - знову демонстративно всівся на газон з  претензією: "Агов, ти суддя, я на газоні, де мої лікарі?" На що суддя вибісився остаточно і вигнав його.Мілованов і не винний, бо робив те, що роблять всі футболісти. Але от так не повезло, що суддя був не в настрою. Шкода, що відео обривається. Що було далі? Мілованов встав  і пішов? Чи чекав лікарів, які вже точно не потрібні?  
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-2
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